Jony вновь стал лауреатом фестиваля «Песня года» - ВИДЕО

В столице России на арене стадиона «Мегаспорт» прошел финал легендарного телевизионного фестиваля «Песня года - 2024».

Съемка юбилейной «Песни года» с участием топовых российских артистов состоялась 7 декабря, а в телевизионном эфире песенный фестиваль будет показан на телеканале «Россия 1» в первых числах 2022 года.

Одним из лауреатов юбилейного фестиваля стал добившийся невероятной популярности в России и странах СНГ певец Jony (Джахид Гусейнли), получивший в уходящем году три фестивальных диплома – один из которых за дуэт с Егором Кридом.

Напомним, что артист впервые стал лауреатом данного телевизионного песенного фестиваля в 2021 году, тогда он получил диплом «Песня года» за мегахит «Ты беспощадна».

Читайте по теме:

Jony принял участие в проекте, посвященном 70-летию Ларисы Долиной – ВИДЕО

Раскрыт райдер Jony: Безлимитный кальян, персональная массажистка и не только