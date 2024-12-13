Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди и мокрый снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 14 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, в некоторых частях полуострова - мокрый снег. Порывистый северо-западный ветер к вечеру усилится.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах от +2 до +5°. Атмосферное давление повысится с 759 мм рт. ст. до 775 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем — 65-70%.

В некоторых районах Азербайджана также ожидаются дожди и снег, местами осадки будут интенсивными. Днем начиная с западных районов дожди постепенно прекратятся. Местами возможен туман. Ветер западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -2° до +3°, днем - от +5° до +8°. В горах ночью - от -7° до -12°, днем - от -2° до -7°.

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