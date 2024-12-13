У модного дома Chanel новый креативный директор – ФОТО

Модный дом Chanel анонсировал имя нового креативного директора - им стал 40-летний Матье Блази, который до этого возглавлял Bottega Veneta.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальное заявление Chanel, размещенное в Instagram Stories на странице модного дома – в нем отмечается, что в своей новой роли Матье Блази будет отвечать в Chanel за все коллекции высокой моды, готовой одежды и аксессуаров. Подчеркивается, что он присоединится к дому в 2025 году.

Блази стал первым дизайнером, приглашенным извне после Карла Лагерфельда. После его смерти Виржини Виар, проработавшая в Chanel 30 лет, заняла пост креативного директора, но покинула дом моды полгода назад. С тех пор новые коллекции создавались командой авторов, и пост оставался вакантным.

«Я в восторге и горд тем, что присоединился к замечательному дому Chanel. С нетерпением жду встречи с командами и совместной работы над написанием этой новой главы», - отмечает Матье Блази в своем Instagram.

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