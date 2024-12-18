«Янис ходил налево…»: Названа возможная причина трагедии в семье Анны Седоковой

В ночь на 17 декабря на территории московского хостела был найден мёртвым экс-супруг российской поп-звезды Анны Седоковой – баскетболист Янис Тимма.

Незадолго до трагических событий спортсмен оставил в комментариях под постом певицы в соцсетях даты своего рождения и смерти - по данным российских СМИ, 32-летний мужчина ушёл из жизни по собственному желанию.

В последние годы отношения баскетболиста и бывшей вокалистки группы «ВИА Гра» складывались не самым лучшим образом. А.Седокова заявляла, что они постоянно ссорились и мирились, разъезжались и снова съезжались.

Российский продюсер Сергей Дворцов заявил изданию «Абзац», что причиной окончательного расставания пары могли стать неоднократные измены спортсмена: «Янис периодически ходил налево. Анька это очень долго терпела и закрывала на всё глаза. Я знаю, что даже был период, когда она нанимала специальных людей, чтобы за ним следили. Я очень соболезную Ане. Несмотря на развод, она его по-настоящему любила. У них были драматические отношения: они ругались, сходились и расходились».

По словам продюсера, Янис безумно переживал и не хотел развода: «Несмотря на все его похождения, он любил Аню. У него произошло с ней слияние, он во время её работы постоянно был рядом. Возможно, Янис захотел припугнуть Аню, потерять сознание, но выжить. Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором расставания. Я знаю, что Аня бы его в тот момент действительно пожалела».

Напомним, что певица и баскетболист поженились в 2020 году - общих детей у пары не было, но сына певицы Гектора баскетболист воспринимал как своего. В начале декабря 2024-го знаменитости окончательно развелись. В тот момент баскетболист проводил много времени с сыном экс-супруги и, вероятно, хотел вернуть прежние отношения.

Незадолго до трагедии он заселился в трёхзвёздочный отель недалеко от дома певицы. По словам персонала, он был в хорошем настроении и всегда улыбался. Накануне спортсмен пытался поздравить бывшую жену, но она не стала с ним разговаривать - вместо предсмертной записки Тимма сохранил на своём телефоне просьбу связаться с А.Седоковой.

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