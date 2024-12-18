Стала известна дата премьеры фильма о государстве Атабеков на телеэкране – ВИДЕО

В скором времени зрители увидят в телевизионном эфире исторический документально-художественный фильм о государстве Атабеков, первые две части которого будут посвящены Шамсаддину Эльденизу и Гара Сунгуру.

Премьера первого эпизода проекта состоится 23 декабря в 21:00 на телеканале AZTV.

Роль основоположника азербайджанского государства Атабеков Шамсаддина Эльдениза сыграет кикбоксер, звезда сериала «Основание: Осман» Забит Самедов, а роль супруги Эльдениза Момине Хатун - народная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки.

Также в съемках проекта задействованы Бахруз Вагифоглу, Турал Ахмед, Ильгар Мехти, Ильгар Мусаев, Гюнай Ахмед, Жаля Гасанлы и другие – более подробно об актерском составе проекта читайте по ссылке.

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