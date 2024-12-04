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Звезды азербайджанского кино на премьере фильма «Azərbaycan Atabəyləri» - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:45 - Сегодня
Звезды азербайджанского кино на премьере фильма «Azərbaycan Atabəyləri» - ФОТО - ВИДЕО

При участии Министерства культуры Азербайджанской Республики, Киноагентства Азербайджана (ARKA), AZTV, «Şahdağfilm», а также турецких продакшн-компаний «İkinci Yeni Film», «Patik Prodüksiyon» и «Ernet Grup» был снят исторический художественно-документальный фильм «Azərbaycan Atabəyləri» (Азербайджанские Атабеки).

3 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялась премьера фильма «Azərbaycan Atabəyləri» - в мероприятии приняли участие государственные и правительственные чиновники, депутаты, известные деятели азербайджанской культуры и т.д., сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Изначально в фойе Центра Гейдара Алиева была представлена художественная часть, затем гостям рассказали о фильме - было отмечено, что картина посвящена двум выдающимся историческим личностям тюркского мира, жившим в Средние века, - отважному полководцу Гара Сунгуру и основателю государства Атабеков Шамседдину Элденизу.

Фильм «Azərbaycan Atabəyləri» переносит зрителей в атмосферу XII века, освещая славную историю Азербайджана и выступая как популяризатор национально-духовного наследия того времени - после этого состоялся показ фильма.
После показа фильма творческая группа была приглашена на сцену под аплодисменты. Директор продакшн-студии «Şahdağfilm», автор сценария и продюсер фильма Ильгар Мехти, а также режиссер-постановщик Меджит Гювен поделились своими мыслями о проекте. Было отмечено, что сценарий был написан на основе знаний и опыта сотрудников Института истории и этнологии Национальной Академии наук Азербайджана, независимых историков и военных экспертов. Для отражения оригинального языка, стиля, социальной и культурной структуры Средневековья проводились масштабные исследования, а текст создавался с использованием исторических источников.

В фильме также представлены такие события, как битва при Дабиле, разрушительное землетрясение в Гяндже 1139 года и дворцовые перевороты той эпохи.

Было отмечено, что съемки фильма были осуществлены в сотрудничестве профессионалов киноиндустрии из Азербайджана и Турции. Продакшн-студия «Şahdağfilm» и турецкая компания «İkinciYeniFilm», известная производством исторических фильмов, объединили свои усилия в рамках этого крупного проекта, продемонстрировав высокий уровень профессионализма. Более 80% творческой и технической команды составили азербайджанские кинематографисты.

Для съемок использовались реальные исторические крепости и комплексы, расположенные в Азербайджане.

Было создано около 500 специально изготовленных костюмов, а также произведены или приобретены сотни предметов реквизита и аксессуаров.

Выступающие также выразили благодарность всем, кто внес свой вклад в создание фильма.

Режиссером-постановщиком картины является Меджит Гювен, сценарий написали Сарвар Байрамов, Ильгар Мехти, Сахават Сахил и Эрджан Кая. Продюсерами выступили Ильгар Мехти, Сарвар Байрамов и представитель турецкой компании «İkinciYeniFilm» Фуркан Баслы, а художником-постановщиком стал Зафер Малкоч.

В историко-документальном фильме известный боец K1 Забит Самедов исполнил роль Шамседдина Элдениза, а Ильгар Мехти сыграл Кара Сунгура. В других ключевых ролях выступили народная артистка Мехрибан Зеки, заслуженный артист Бахруз Вагифоглу, Жаля Гасанли, Гюнай Ахмед, Турал Ахмед, Ильгар Мусаев и т.д.

В съемках эпизодов приняли участие более 100 актеров, а в общей сложности над фильмом работало свыше 500 человек – фильм «Azərbaycan Atabəyləri», созданный в рамках государственно-частного партнерства, начнет демонстрироваться в кинотеатрах с 5 декабря.

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Фото предоставлены пресс-службой Министерства культуры АР

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