В России разрешили религиозное многоженство для мусульман

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство.

По словам Аляутдинова, совет улемов (ученых-богословов) разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Муфтий уточнил, что это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, а также в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам.

При этом нельзя утаивать информацию о наличии жены. По словам Муфтия, если вторая жена не была поставлена в известность и не готова принять сложившуюся ситуацию, то она имеет право потребовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам).

Источник: Газета.ру