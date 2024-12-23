Погода на вторник: В Баку до 12° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 24 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно облачная погода, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будет кратковременный туман. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью 5-7° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы 764 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-90%.

На территории Азербайджана погода в основном будет без осадков. В некоторых местах возможен кратковременный туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью в пределах от -1° до 4° тепла, днем — 10-14° тепла, в горах ночью от -1° до -6° мороза, днем — 3-8° тепла.

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