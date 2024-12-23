Когда после новогодних праздников дети пойдут в школу?

Первым учебным днем для общеобразовательных школ Азербайджана, работающих пять дней в неделю, после предстоящих новогодних праздников станет 6 января, а для детей, обучающихся в школах-шестидневках, в новом году учеба начнется раньше – 4 января.

Напомним, что согласно решению Кабмина об изменении рабочих и нерабочих дней, в школах-пятидневках и шестидневках 28-29 декабря 2024 года являются рабочими днями. В школах-пятидневках 28 декабря занятия будут проходить за понедельник, 29 декабря – за пятницу. В шестидневках 29 декабря занятия будут проходить за понедельник.