Говорящие кадры: Авиакатастрофа в Актау - ФОТО

Авиакатастрофа — это слово, наполненное ужасом и болью утраты. Унося жизни, она рушит судьбы.

У каждого из погибших при крушении самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, была своя история, свои мечты и надежды. И все это исчезло в мгновение ока.

Для их близких мир разделился на до и после и перестал быть прежним навсегда. Как принять столь внезапную утрату? Как смириться с тем, что любимый человек больше не вернется? Эти вопросы остаются без ответа, потому что боль потери не имеет логики и времени. Она просто есть, она жжет, оставляет пустоту, которую ничем не заполнить.

Хаджар Назарова