МЧС Казахстана распространило официальную информацию об авиакатастрофе вблизи Актау.

«Сегодня, 25 декабря 2024 года, в 11:00 по местному времени от диспетчера аэропорта Актау (ПДСП «Актау») в Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку – Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау. Ожидаемое время посадки было назначено на 11:25.

Предварительная информация указывает, что на борту находилось 69 человек, в том числе 5 человек экипажа.

Немедленно на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области.

В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 километрах от аэропорта. В связи с этим были дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу.

На базе Командного центра МЧС был создан Республиканский Штаб, в состав которого вошли представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Национальной гвардии, Министерства иностранных дел и других ведомств.

В общей сложности в операции участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты.

По состоянию на 11:45 пожар был локализован, а к 12:05 ликвидирован. На 14:10 в медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых 2 детей. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из города Астана.

Также в Актау вылетел вылет Министра по ЧС генерал-майора Чингис Аринов, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и начальник департамента ликвидации ЧС для координации действий Правительственной комиссии на месте происшествия.

Для получения актуальной информации о происшествии функционируют телефоны горячих линий:

в Командном центре города Астаны: 8-7172-55-96-21, 55-96-83.

в ДЧС Мангистауской области: 8-7292-31-90-91.

На данный час на телефоны горячей линии поступило всего 272 звонка.