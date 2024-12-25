В упавшем в Казахстане самолете был бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев

Бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» Рамин Агаев находился в числе пассажиров самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение вблизи Актау в Казахстане.

По предварительным данным, он выжил, но не выходил на связь, сообщили ТАСС в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Подтверждаем, что на борту рейса Азербайджанских авиалиний пассажиром летел наш бортпроводник Агаев Рамин, у него были выходные дни с 24 по 29 декабря. По предварительной информации, он выжил, но на связь еще не выходил», - говорится в сообщении.