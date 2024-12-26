В эти дни в Баку будет дождливо

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове с 27-го до утра 29 декабря ожидаются периодические дожди.

В некоторых районах Абшеронского полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки.

С вечера 27 декабря в западных районах Азербайджана и до утра 29 декабря ожидаются переменные дожди, а в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки.

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