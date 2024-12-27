Погода на субботу: В Баку ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 28 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди с перерывами.

Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится на умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 5-8° тепла, днем - 8-10° тепла. Атмосферное давление снизится с 765 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-90%.

В некоторых районах Азербайджана также возможны дожди, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах предполагаются интенсивные осадки. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью в районах составит 2-6° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 2-7° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

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