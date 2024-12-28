В Баку усилится ветер

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение о предполагаемой ветреной погоде 29 декабря в первой половине дня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Геранбое, Нафталане, Газахе, Агстафе, Дашкесане, Товузе, Кяльбаджаре, Лачине, Шабране, Хызе, Гобустане, Сиязане и Нефтчале будет дуть северо-западный ветер, и согласно желтому предупреждению, его скорость составит 13.9-20.7 м/с.

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