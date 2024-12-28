Погода на воскресенье: В Баку ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 29 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди с перерывами в некоторых местах, которые постепенно прекратятся днем. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью от 4 до 6° тепла, днем от 6 до 8° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана в некоторых местах также возможны кратковременные осадки, в горных районах - снег. Днем осадки прекратятся в западных районах. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1 до 6° тепла, днем от 6 до 11° тепла, в горах ночью от -2 до -6° мороза, днем от -3° до +2° тепла.

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