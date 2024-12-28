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На Лалу Азерташ и оператора Xəzər TV напал мужчина с топором – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:10 - Сегодня
На Лалу Азерташ и оператора Xəzər TV напал мужчина с топором – ВИДЕО

Ведущая телеканала Xəzər Лала Азерташ подверглась нападению во время съемок в Кюрдамире.

Л.Азерташ отправилась в Кюрдамир со съемочной группой в дом одной из семей, узнав, что 15-летняя девочка вышла замуж – во время съемок сюжета на телеведущую и оператора Xəzər TV было совершено нападение с топором, в результате которого была повреждена камера.

«Мы не боимся твоего топора», - заявила Лала Азерташ напавшему на нее с топором мужчине.

Как все это происходило, можно увидеть в сюжете, представленном для просмотра ниже.

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