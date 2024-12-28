На Лалу Азерташ и оператора Xəzər TV напал мужчина с топором – ВИДЕО
Ведущая телеканала Xəzər Лала Азерташ подверглась нападению во время съемок в Кюрдамире.
Л.Азерташ отправилась в Кюрдамир со съемочной группой в дом одной из семей, узнав, что 15-летняя девочка вышла замуж – во время съемок сюжета на телеведущую и оператора Xəzər TV было совершено нападение с топором, в результате которого была повреждена камера.
«Мы не боимся твоего топора», - заявила Лала Азерташ напавшему на нее с топором мужчине.
Как все это происходило, можно увидеть в сюжете, представленном для просмотра ниже.
Читайте по теме:
Лала Азерташ рассказала о примерном поступке Айгюн Кязимовой - ВИДЕО
Участники программы «Təsir dairəsi» устроили драку в телестудии – ВИДЕО
Агададаш Агаев: «Не считаю себя виновным, происходящее лишено логики» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В суде требуют ужесточить обвинение Агададашу Агаеву – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО