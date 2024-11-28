 Агададаш Агаев: «Не считаю себя виновным, происходящее лишено логики» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Агададаш Агаев: «Не считаю себя виновным, происходящее лишено логики» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий16:10 - Сегодня
Агададаш Агаев: «Не считаю себя виновным, происходящее лишено логики» – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку проходит судебное разбирательство по уголовному делу народного артиста Агададаша Агаева.

«Я не считаю себя виновным. Поэтому сейчас не хочу выступать. Могу лишь сказать, что все вопросы остались без ответа, а происходящее лишено логики», - цитирует Qafqazinfo.az А.Агаева.

По просьбе адвоката народного артиста, его допрос перенесен до 3 декабря.

15:54

Начинается судебное разбирательство по уголовному делу народного артиста Агададаша Агаева.

На первом заседании в Бинагадинском районном суде прокурор огласит обвинительное заключение, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Перед началом суда народный артист ответил на вопросы журналистов, отметив, что суд проходит справедливо и мириться с противоположной стороной он не намерен.

Напомним, что в июле этого года А.Агаев на почве конфликта метнул топором в охранника вышеупомянутого медицинского учреждения Нуреддина Джалилова, который в свою очередь избил певца, в то время как топор попал в работающую в клинике уборщицу - по факту было возбуждено уголовное дело.

Народный артист обвиняется по статье 221.3 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) - по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет; отметим, что А.Агаев не согласен с предъявляемой ему статьей.

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