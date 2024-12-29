Тина Ноулз поделилась кадрами крушения самолета AZAL: «Невероятная сила молитвы» - ВИДЕО

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и потерпел крушение.

Мать мировой суперзвезды Бейонсе, американский модельер Тина Ноулз поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (более 4,1 млн фолловеров) видеосюжетом канала TRT о произошедшей авиакатастрофе – в ролике показано, что происходило в самолете AZAL до и после крушения; один из пассажиров молится, на фоне слышны слова погибшей стюардессы Хокумы Алиевой.

«Невероятная сила молитвы!» - пишет Т.Ноулз в комментарии к нижеприведенному видео, отмечая, что пассажир решил молиться вместо того, чтобы поддаваться панике, когда самолет был на грани катастрофы.

«Я сказала подруге, увидев это: «Этот человек выжил». Она не поверила: «Не может быть», - ответила она, когда мы увидели, как самолет вспыхнул. Но я знала это! Бог управляет всем! Мы можем всё через Христа, который нас укрепляет! Много молитвы - много силы. Благодарность потрясающим пилотам, которые сумели посадить самолет и спасти половину пассажиров».

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