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«Это был один из последних рейсов Хокумы в качестве стюардессы»: Родители Хокумы Алиевой о дочери - ФОТО

Теймур Максутов12:55 - Сегодня
«Это был один из последних рейсов Хокумы в качестве стюардессы»: Родители Хокумы Алиевой о дочери - ФОТО

«О гибели Хокумы сообщил ее отец. До 6 класса Хокума училась в России, очень любила родину. Потом мы вернулись на родину, она получила высшее образование, стала юристом».

Об этом сообщила Кямаля Алиева, мать погибшего члена экипажа разбившегося самолета AZAL Хокумы Алиевой, пишет АПА.

Она сказала, что Хокума работала в AZAL с 2016 года: «Она была очень дружелюбной. Посетила много стран. Всегда говорила: гордитесь мной. Однажды, возвращаясь из поездки, она сообщила, что самолет чуть не разбился... Но в этот раз катастрофа произошла, моя дочь не смогла спастись».

В свою очередь отец Хокумы, Джалил Алиев рассказал Modern.az, что это был один из последних рейсов его дочери в качестве стюардессы, после чего она должна была начать работать в компании в качестве юриста. Он добавил, что Хокума поступила на юридический факультет БГУ, набрав 612 баллов. Затем закончила магистратуру и докторантуру. С 2016 года работала в компании «Азербайджан Хава Йоллары». Сначала переводчиком, а затем стюардессой. А в ближайшие дни должна была начать работать юристом.

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