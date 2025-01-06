EMIN о конфликте с Игорем Крутым: «Много недопонимания с обеих сторон…»

Народный артист Азербайджана EMIN в интервью YouTube-проекту «Шариф покажет» затронул тему конфликта с народным артистом РФ, известным российским композитором Игорем Крутым.

Напомним, что перед одним из фестивалей «Жара» в Баку многим артистам со стороны Игоря Крутого ставился ультиматум о том, что если они сделают творческий вечер в столице Азербайджана, то не смогут провести его в Сочи на «Новой волне» (конкурс, который возглавляет и проводит И.Крутой – прим.ред.) - более подробно о конфликте читайте здесь.

«С Игорем Яковлевичем я жалею, что как-то не хватило нам обоим, наверное, желания что ли на тот момент, да, лишний раз все-таки поговорить, потому что там много недопонимания, наверное, с обеих сторон, да. И в какой-то момент это было конфликтом, сейчас это, конечно, не конфликт. Мы видимся, здороваемся…» - рассказывает EMIN, отмечая, что И.Крутой был очень близким для него и семьи Агаларовых человеком.

«Много лет в Америке, когда у Игоря Яковлевича был дом, он его купил рядом с нами в Нью-Джерси. И когда он приезжал, он там по полгода проводил. Мы были соседями много лет, когда мне было ещё там, не знаю, 14-15 лет», - вспоминает EMIN, отмечая, что был одним из первых слушателей созданных И.Крутым хитов, в числе которых была и песня «Я люблю тебя до слёз», исполненная Александром Серовым.

«Я, честно скажу, сожалею. Сейчас я так повзрослел, сорок пять. Десять лет, наверное, не общаемся», - рассказывает народный артист Азербайджана, не исключая возможности возобновления общения с Игорем Крутым.

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