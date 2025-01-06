Пострадавший майор ГПС рассказал о нападении на него спортсменов

Майор Государственной пограничной службы, заслуженный тренер и мастер спорта по кикбоксингу Фуад Зейналов рассказал о нападении, которое было совершено на него двумя днями ранее.

«Заказчиком нападения является первый вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Рамал Асланов. У нас с ним давно были напряжённые отношения. Напряжение обострилось в ноябре на чемпионате Европы в Греции. После возвращения в Баку он дважды нападал на мой дом со своей группировкой людей», - сказал Асланов в интервью Qafqazinfo.

Он рассказал о последнем случае, когда он подвергся нападению со стороны спортсменов Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Эльвина Мамедова, добавив, что Рамал Асланов также был арестован: «До этого он уже нападал с другими людьми, но на встрече с руководством федерации мы договорились устранить напряжение. Однако он не сдержал своё слово. Сейчас Асланов арестован на 48 часов».

Фуад Зейналов также раскрыл подробности инцидента: «Было около часу ночи. Я выходил из ресторана Yaban в Хатаинском районе и направлялся к своей машине. Вдруг на меня напали 4-5 человек. Я пытался защищаться, но все произошло очень быстро, и я не успел разглядеть нападавших. Событие попало на камеры наблюдения, и полиция задержала подозреваемых. Я получил травмы, на голову наложили швы. Из всех нападавших я узнал только Эльнура Гамидова. Он долго ждал меня перед рестораном, а когда я вышел, они напали на меня. Сейчас задержанные находятся под стражей, и завтра их доставят в суд».

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