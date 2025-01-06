«Золотой глобус - 2025»: Звезды на красной дорожке и полный список лауреатов – ФОТО
«Золотой глобус» - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.
Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В начале декабря 2024 года организаторы «Золотого глобуса» объявили список номинантов на премию в категориях кино и телевидения - 82-я церемония награждения прошла 5 января 2025 года и, как и все подобные мероприятия, началась с прохода звезд по красной ковровой дорожке, репортаж с которой, снятый Vogue, доступен для просмотра ниже.
Полный список победителей 82-й церемонии награждения премии «Золотой глобус» представлен ниже:
- Лучший фильм (драма) - «Бруталист»
- Лучший фильм (комедия/мюзикл) - «Эмилия Перес»
- Лучший режиссер - Брэди Корбет, «Бруталист»
- Лучший актер (драма) -Эдриан Броуди («Бруталист»)
- Лучшая актриса (драма) - Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)
- Лучший актер (комедия/мюзикл) - Себастиан Стэн («Другой человек»)
- Лучшая актриса (комедия/мюзикл) - Деми Мур («Субстанция»)
- Лучший актер второго плана - Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана («Эмилия Перес»)
- Лучший сценарий - «Конклав» (Питер Строан, Роберт Харрис)
- Лучший фильм на иностранном языке - «Эмилия Перес» (Франция)
- Лучший анимационный фильм - «Поток»
- Лучший саундтрек - «Претенденты» (Трент Резнор, Аттикус Росс)
- Лучшая песня - Mi Camino, «Эмилия Перес»
- Лучший сериал (драма) - «Сегун»
- Лучшая актриса в сериале (драма) - Анна Саваи, «Сегун»
- Лучший актер в сериале (драма) - Хироюки Санада, «Сегун»
- Лучший сериал (комедия/мюзикл) - «Хитрости»
- Лучшая актриса в сериале (комедия/мюзикл) - Джин Смарт, «Хитрости»
- Лучший актер в сериале (комедия/мюзикл) - Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
- Лучший мини-сериал - «Олененок»
- Лучшая актриса в мини-сериале - Джоди Фостер, «Настоящий детектив: Страна ночи»
- Лучший актер в мини-сериале - Колин Фаррелл, «Пингвин»
- Лучшая актриса второго плана в сериале - Джессика Ганнинг, «Олененок»
- Лучший актер второго плана в сериале - Таданобу Асано, «Сегун».
Фото: Getty Images