«Золотой глобус - 2025»: Звезды на красной дорожке и полный список лауреатов – ФОТО

«Золотой глобус» - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.

Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В начале декабря 2024 года организаторы «Золотого глобуса» объявили список номинантов на премию в категориях кино и телевидения - 82-я церемония награждения прошла 5 января 2025 года и, как и все подобные мероприятия, началась с прохода звезд по красной ковровой дорожке, репортаж с которой, снятый Vogue, доступен для просмотра ниже.

Полный список победителей 82-й церемонии награждения премии «Золотой глобус» представлен ниже:

- Лучший фильм (драма) - «Бруталист»

- Лучший фильм (комедия/мюзикл) - «Эмилия Перес»

- Лучший режиссер - Брэди Корбет, «Бруталист»

- Лучший актер (драма) -Эдриан Броуди («Бруталист»)

- Лучшая актриса (драма) - Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)

- Лучший актер (комедия/мюзикл) - Себастиан Стэн («Другой человек»)

- Лучшая актриса (комедия/мюзикл) - Деми Мур («Субстанция»)

- Лучший актер второго плана - Киран Калкин («Настоящая боль»)

- Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана («Эмилия Перес»)

- Лучший сценарий - «Конклав» (Питер Строан, Роберт Харрис)

- Лучший фильм на иностранном языке - «Эмилия Перес» (Франция)

- Лучший анимационный фильм - «Поток»

- Лучший саундтрек - «Претенденты» (Трент Резнор, Аттикус Росс)

- Лучшая песня - Mi Camino, «Эмилия Перес»

- Лучший сериал (драма) - «Сегун»

- Лучшая актриса в сериале (драма) - Анна Саваи, «Сегун»

- Лучший актер в сериале (драма) - Хироюки Санада, «Сегун»

- Лучший сериал (комедия/мюзикл) - «Хитрости»

- Лучшая актриса в сериале (комедия/мюзикл) - Джин Смарт, «Хитрости»

- Лучший актер в сериале (комедия/мюзикл) - Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

- Лучший мини-сериал - «Олененок»

- Лучшая актриса в мини-сериале - Джоди Фостер, «Настоящий детектив: Страна ночи»

- Лучший актер в мини-сериале - Колин Фаррелл, «Пингвин»

- Лучшая актриса второго плана в сериале - Джессика Ганнинг, «Олененок»

- Лучший актер второго плана в сериале - Таданобу Асано, «Сегун».

Фото: Getty Images