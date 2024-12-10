Памела Андерсон, Деми Мур, Ариана Гранде и другие номинанты премии «Золотой глобус -2025» - ФОТО

«Золотой глобус» - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.

Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Организаторы «Золотого глобуса» объявили список номинантов на премию в категориях кино и телевидения - 82-я церемония награждения пройдет 5 января 2025 года.

Отметим, что лидером по числу номинаций стал криминальный мюзикл «Эмилия Перес», на днях удостоившийся главной награды Европейской киноакадемии. Актриса Виола Дэвис («Прислуга», «Как избежать наказания за убийство») будет удостоена почетной премии «Золотой глобус» — награды имени Сесиля Б. Де Милля, которая присуждается с 1952 года за выдающиеся заслуги в кинематографе. А Тед Дэнсон получит премию Кэрол Бернетт за многолетнюю телевизионную карьеру.

Список номинантов на премию «Золотой глобус – 2025» выглядит следующим образом:

Лучший драматический фильм

«Бруталист»

«Никому не известный»

«Конклав»

«Дюна 2»

«Мальчики из «Никеля»

«5 сентября»

Кадр из фильма «Конклав»

Лучший комедийный фильм

- «Анора»

- «Претенденты»

- «Эмилия Перес»

- «Настоящая боль»

- «Субстанция»

- «Злая»

Кадр из фильма «Субстанция»

Лучший анимационный фильм

- «Течение»

- «Головоломка 2»

- «Мемуары улитки»

- «Моана 2»

- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

- «Дикий робот»

Кадр из анимационного фильма «Головоломка 2»

Лучший иностранный фильм

- «Все, что нам кажется светом»

- «Эмилия Перес»

- «Девушка с иглой»

- «Я все еще здесь»

- «Семя священного инжира»

- «Вермильо»

Кинематографические и кассовые достижения

«Чужой: Ромул»

«Битлджус Битлджус»

«Дэдпул и Росомаха»

«Гладиатор 2»

«Головоломка 2»

«Смерч 2»

«Злая»

«Дикий робот»

Кадр из фильма «Гладиатор 2»

Лучший актер в драме

- Эдриен Броуди («Бруталист»)

- Тимоти Шаламе («Никому не известный»)

- Дэниел Крейг («Квир»)

- Колман Доминго («Синг-Синг»)

- Рэйф Файнс («Конклав»)

Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»)

Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана в фильме «Никому не известный»

Лучшая актриса в драме

- Памела Андерсон («Шоугерл»)

- Анджелина Джоли («Мария»)

- Николь Кидман («Плохая девочка»)

- Тильда Суинтон («Комната по соседству»)

- Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)

- Кейт Уинслет («Великая»)

Кадр из фильма «Шоугерл»

Лучший актер в комедии

- Джесси Айзенберг («Настоящая боль»);

- Хью Грант («Еретик»);

- Габриэль ЛаБелл («Шоу субботним вечером»);

- Джесси Племонс («Виды доброты»);

- Глен Пауэлл («Я не киллер»);

- Себастиан Стэн («Другой человек»).

Кадр из фильма «Еретик»

Лучшая актриса в комедии

- Эми Адамс («Ночная сучка»)

- Синтия Эриво («Злая»)

- Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)

- Майки Мэдисон («Анора»)

- Деми Мур («Субстанция»)

- Зендея («Претенденты»)

Кадр из фильма «Претенденты»

Лучший актер второго плана

- Юрий Борисов («Анора»)

- Киран Калкин («Настоящая боль»)

- Эдвард Нортон («Никому не известный»)

- Гай Пирс («Бруталист»)

- Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

- Дэнзел Вашингтон («Гладиатор 2»)

Кадр из фильма «Анора»

Лучшая актриса второго плана

- Селена Гомес («Эмилия Перес»)

- Ариана Гранде («Злая»)

- Фелисити Джонс («Бруталист»)

- Маргарет Куэлли («Субстанция»)

- Изабелла Росселлини («Конклав»)

- Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Кадр из фильма «Злая»

Лучший режиссер

-Жак Одиар («Эмилия Перес»)

- Шон Бейкер («Анора»)

- Эдвард Бергер («Конклав»)

- Брэди Корбет («Бруталист»)

- Корали Фаржеа («Субстанция»)

- Паял Кападиа («Все, что нам кажется светом»)

Лучший сценарий

-«Эмилия Перес»

- «Анора»

- «Бруталист»

- «Настоящая боль»

- «Субстанция»

- «Конклав»

Лучший саундтрек

«Бруталист»

«Конклав»

«Дикий робот»

«Эмилия Перес»

«Претенденты»

«Дюна 2»

Лучший драматический сериал

-«День Шакала»

- «Дипломатка»

- «Мистер и миссис Смит»

- «Сёгун»

- «Медленные лошади»

- «Игра в кальмара»

Кадр из сериала «Сёгун»

Лучший комедийный сериал

- «Начальная школа «Эбботт»

- «Медведь»

- «Джентльмены»

- «Хитрости»

- «Никто этого не хочет»

- «Убийства в одном здании»

Кадр из сериала «Медведь»

Лучший мини-сериал

«Олененок»

«Все совпадения неслучайны»

«Монстры: История братьев Менендес»

«Пингвин»

«Рипли»

«Настоящий детектив: Страна ночи»

Кадр из сериала «Монстры: История братьев Менендес»

Лучший актер в драматическом сериале

- Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)

- Джейк Джилленхол («Презумпция невиновности»)

- Гэри Олдман («Медленные лошади»)

- Эдди Рэдмейн («День Шакала»)

- Хироюки Санада («Сегун»)

- Билли Боб Торнтон («Землевладелец»)

Кадр из сериала «Презумпция невиновности»

Лучшая актриса в драматическом сериале

- Кэти Бейтс («Мэтлок»)

- Эмма Д'Арси («Дом Дракона»)

- Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)

- Кира Найтли («Черные голуби»)

- Кери Рассел («Дипломатка»)

- Анна Саваи («Сегун»)

Кадр из сериала «Черные голуби»

Лучший актер в комедийном сериале

- Адам Броди («Никто этого не хочет»)

- Тед Дансон («Человек внутри»)

- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

- Джейсон Сигел («Терапия»)

- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Лучшая актриса в комедийном сериале

- Кристен Белл («Никто этого не хочет»)

- Куинта Брансон («Начальная школа «Эбботт»)

- Эйо Эдебири («Медведь»)

- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)

- Кэтрин Хан («Это все Агата»)

- Джин Смарт («Хитрости»)

Кадр из сериала «Хитрости»

Лучший актер в мини-сериале

- Колин Фаррелл («Пингвин»)

- Ричард Гэдд («Оленёнок»)

- Кевин Клайн («Все совпадения неслучайны»)

- Купер Кох («Монстры: История братьев Менендес»)

- Юэн МакГрегор («Джентльмен в Москве»)

- Эндрю Скотт («Рипли»)

Кадр из сериала «Рипли»

Лучшая актриса в мини-сериале

- Кейт Бланшетт («Все совпадения неслучайны»)

- Джоди Фостер («Настоящий детектив: Страна ночи»)

- Кристин Милиоти («Пингвин»)

- София Вергара («Грисельда»)

- Наоми Уоттс («Вражда: Капоте против лебедей»)

- Кейт Уинслет («Режим»)

Кадр из сериала «Грисельда»

Лучший актер второго плана в сериале

- Таданобу Асано («Сегун»)

- Хавьер Бардем («Монстры: История братьев Менендес»)

- Харрисон Форд («Терапия»)

- Джек Лауден («Медленные лошади»)

- Диего Луна («Машина»)

- Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

Кадр из сериала «Терапия»

Лучшая актриса второго плана в сериале

Лиза Колон-Зайас («Медведь»)

Ханна Эйнбайндер («Хитрости»)

Дакота Фаннинг («Рипли»)

Джессика Ганнинг («Олененок»)

Эллисон Дженни («Дипломатка»)

Кали Реис («Настоящий детектив: Страна ночи»)

Кадр из сериала «Олененок»

Лучший стендап-комик

- Джейми Фокс

- Никки Глейзер

- Сет Мейерс

- Адам Сэндлер

- Али Вонг

- Рами Юссеф.

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