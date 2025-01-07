 Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: Подробности звездного развода | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: Подробности звездного развода

Феликс Вишневецкий13:20 - Сегодня
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: Подробности звездного развода

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес и голливудский актер и режиссер Бен Аффлек завершили оформление развода через 20 недель после того, как Джей Ло подала заявление.

Напомним, что 20 августа Джей Ло самостоятельно, без помощи адвоката, подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Датой расставания в документах указано 26 апреля 2024 года – напомним, что звездная пара поженилась в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года, но 20 августа тоже имеет большое значение в истории «Беннифер» - именно тогда певица и актер сыграли свадьбу в Джорджии.

Об официальном разводе знаменитой пары сообщает издание People – причиной расставания, судя по информации, отраженной в судебных документах, являются непримиримые различия; отмечается, что звезда в суде также попросила вернуть ей девичью фамилию - Дженнифер Линн Лопес.

По информации TMZ, Дж.Лопес и Б.Аффлек урегулировали финансовые вопросы, связанные с разводом - каждый остается с тем, что приобрел за время брака. Б.Аффлек сохранил свою долю в продюсерской компании Artists Equity. Также бывшие супруги пришли к соглашению по поводу их общего дома - условия соглашения не раскрываются, но известно, что поместье выставлено на продажу.

Читайте по теме:

Дженнифер Лопес впервые о разводе с Беном Аффлеком: «Я чуть не лишилась жизни…» - ФОТО

Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком в годовщину свадьбы

Дженнифер Лопес решилась на операцию после развода с Беном Аффлеком

СМИ: Дженнифер Лопес начала злоупотреблять алкоголем на фоне развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес подозревают в романе с охранником – ФОТО​​​​​​​

Поделиться:
275

Актуально

Мнение

Год Конституции и Суверенитета призван явиться годом развития масштабных ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Общество

Запуск нового социального пакета в Азербайджане: Что ждёт граждан в 2025 году?

Общество

В Бразилии расшифровали «черные ящики» разбившегося вблизи Актау самолета AZAL

Lifestyle

Задержан Керимджан Дурмаз

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: Подробности звездного развода

Азер Бахшалиев добровольно отказался от операции по трансплантации почки – ОФИЦИАЛЬНО

Премьера клипа: Зульфия Ханбабаева «Nələr gördüm» - ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Илькин Гасани о состоянии здоровья Азера Бахшалиева: Нам ничего не остается, как ... - ФОТО

Премьера клипа: Зульфия Ханбабаева «Nələr gördüm» - ВИДЕО

EMIN о конфликте с Игорем Крутым: «Много недопонимания с обеих сторон…»

Раскрыт райдер EMIN’а

Последние новости

Стоимость проезда в метро повысится?

Сегодня, 14:35

В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника - ВИДЕО

Сегодня, 14:32

Задержан серийный вор, похищавший электрические кабели в Ясамальском районе

Сегодня, 14:30

На проспекте Нефтчиляр создали наземный пешеходный переход – ФОТО

Сегодня, 14:28

Турция проводит учения ВМС сразу на трех морях

Сегодня, 14:12

Задержан Керимджан Дурмаз

Сегодня, 14:10

Комиссия в Казахстане начнет изучение записей черных ящиков с борта AZAL

Сегодня, 13:56

На «Украинском круге» завершены строительные работы - ВИДЕО

Сегодня, 13:47

Лукашенко: Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине

Сегодня, 13:42

Грузия проходит одно из самых важных испытаний в новейшей истории – Иванишвили

Сегодня, 13:39

Лукашенко заявил, что не держится за власть

Сегодня, 13:34

Беженцев не будут принуждать вернуться в Украину

Сегодня, 13:28

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: Подробности звездного развода

Сегодня, 13:20

700 тысяч граждан Азербайджана ждут повышения зарплат

Сегодня, 13:14

Погода на среду: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:05

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сегодня, 13:00

Почти 100 человек погибли при землетрясении в Тибете - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:58

В Азербайджане увеличилась денежная база

Сегодня, 12:55

Азер Бахшалиев добровольно отказался от операции по трансплантации почки – ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 12:45

Кобахидзе вменил в вину Макрону «уничтоженную Украину»

Сегодня, 12:43
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23