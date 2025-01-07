Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись: Подробности звездного развода

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес и голливудский актер и режиссер Бен Аффлек завершили оформление развода через 20 недель после того, как Джей Ло подала заявление.

Напомним, что 20 августа Джей Ло самостоятельно, без помощи адвоката, подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес. Датой расставания в документах указано 26 апреля 2024 года – напомним, что звездная пара поженилась в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года, но 20 августа тоже имеет большое значение в истории «Беннифер» - именно тогда певица и актер сыграли свадьбу в Джорджии.

Об официальном разводе знаменитой пары сообщает издание People – причиной расставания, судя по информации, отраженной в судебных документах, являются непримиримые различия; отмечается, что звезда в суде также попросила вернуть ей девичью фамилию - Дженнифер Линн Лопес.

По информации TMZ, Дж.Лопес и Б.Аффлек урегулировали финансовые вопросы, связанные с разводом - каждый остается с тем, что приобрел за время брака. Б.Аффлек сохранил свою долю в продюсерской компании Artists Equity. Также бывшие супруги пришли к соглашению по поводу их общего дома - условия соглашения не раскрываются, но известно, что поместье выставлено на продажу.

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