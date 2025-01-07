Задержан Керимджан Дурмаз

Известный турецкий визажист, исполнитель и ди-джей Керимджан Дурмаз, аудитория которого в Instagram составляет более 4 млн фолловеров, был задержан в Стамбуле в рамках расследования по обвинению в поощрении незаконных ставок.

Прокуратура Стамбула продолжает расследование, связанное с рекламой незаконных сайтов для ставок через популярные аккаунты в социальных медиа – напомним, что в ходе расследования также были задержаны другие известные личности, такие как Мехмет Али Эрбил и Сердар Ортадж.

Milliyet сообщает о том, что К.Дурмаза обвиняют в нарушении закона, регулирующего ставки на спортивные события – отмечается, что во время одного из его выступлений на экране за его спиной транслировалась реклама таких сайтов.

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