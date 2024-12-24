Оказавшемуся в инвалидной коляске Сердару Ортаджу грозит 3 года тюрьмы – ВИДЕО

В Стамбуле состоялось первое слушание по делу обвиняемого в рекламе и поощрении незаконных ставок Сердара Ортаджа, на которое из-за проблем со здоровьем певец прибыл в инвалидной коляске.

Напомним, что в рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула по обвинениям в поощрении незаконных ставок, Сердар Ортадж и Мехмет Али Эрбиль после дачи показаний в прокуратуре были направлены в суд с запросом на арест - в отношении обоих было принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает 1news.az cо ссылкой на турецкие СМИ.

Сегодня прошло первое слушание по данному делу, в ходе которого С.Ортадж заявил, что у него не было намерения совершать подобное преступление, в котором его обвиняют, и он никогда не поощрял незаконные ставки.

На слушании прокурор озвучил своё заключение, по которому для Сердара Ортаджа было предложено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет - отмечается, что суд постановил отменить меру пресечения в виде судебного контроля. Адвокаты С.Ортаджа запросили дополнительное время для подготовки защиты против обвинительного заключения. Следующее слушание назначено на 25 февраля 2025 года.

Покидая здание суда, певец кратко прокомментировал сложившуюся ситуацию, отметив следующее: «Надеюсь, всё будет хорошо».

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