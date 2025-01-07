 Бразильская авиация поделилась кадрами извлечения данных из «черного ящика» потерпевшего крушение самолета Embraer - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Бразильская авиация поделилась кадрами извлечения данных из «черного ящика» потерпевшего крушение самолета Embraer - ФОТО

First News Media18:25 - Сегодня
Бразильская авиация поделилась кадрами извлечения данных из «черного ящика» потерпевшего крушение самолета Embraer - ФОТО

Бразильские военно-воздушные силы (FAB) сообщили о завершении работ по извлечению данных из «черного ящика» самолета Embraer E190-E1, потерпевшего крушение в декабре 2024 года.

В воскресенье, 4 января, FAB объявили о завершении процесса извлечения и валидации данных с бортовых самописцев (CVFDR) самолета, зарегистрированного под номером 4K-AZ65.

Работы проводились в Лаборатории чтения и анализа данных бортовых самописцев (LABDATA) Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) в Бразилиа, столице Бразилии. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане . По предварительным данным, самолет был уничтожен российской зенитной установкой «Панцирь».

Все извлеченные данные были переданы в Комитет по расследованию авиационных происшествий Казахстана, который теперь продолжит анализ и расследование инцидента в рамках международных стандартов, установленных Приложением 13 Конвенции о международной гражданской авиации.

Работы по извлечению данных и последующее сотрудничество между Бразилией и Казахстаном также включали участие департамента расследования авиационных происшествий Министерства транспорта Республики Казахстан. Это сотрудничество подчеркивает приверженность обеих стран обеспечению безопасности в международной авиации.

FAB также отметили, что окончательные выводы по результатам анализа данных с бортовых самописцев будут опубликованы исключительно Комитетом по расследованию авиационных происшествий Казахстана. В сообщении FAB подчеркивается важность прозрачного и совместного подхода в процессе расследования для повышения безопасности в сфере гражданской авиации.

Источник: Força Aérea Brasileira (FAB)

Поделиться:
567

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ - ...

Общество

Бразильская авиация поделилась кадрами извлечения данных из «черного ящика» ...

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Общество

Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по «черным ящикам» ...

Общество

Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в призывах к терроризму

За контрабанду золотых слитков арестован инспектор Таможенного комитета

Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева - ФОТО

Бразильская авиация поделилась кадрами извлечения данных из «черного ящика» потерпевшего крушение самолета Embraer - ФОТО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

BakuBus уволил «блатного» водителя, высаживавшего пассажира – ВИДЕО

В Бразилии расшифровали «черные ящики» разбившегося вблизи Актау самолета AZAL

Рейс авиакомпании Polish Airline из Баку в Варшаву отменен

Ничего святого: Вандалы украли цветы с венков на могиле 13-летнего мальчика, погибшего в авиакатастрофе - ФОТО

Последние новости

Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО - ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:50

Meta отменяет фактчекинг и цензуру контента

Сегодня, 20:40

Состоялась встреча между руководителями Федерации баскетбола Азербайджана и Лиги чемпионов ФИБА

Сегодня, 20:20

Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в призывах к терроризму

Сегодня, 20:00

За контрабанду золотых слитков арестован инспектор Таможенного комитета

Сегодня, 19:45

Искусственный интеллект может создать цифровую копию личности человека всего за 2 часа

Сегодня, 19:30

МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю

Сегодня, 19:15

Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства, не за горами тот день, когда он сделает это в отношении российского руководства

Сегодня, 19:00

Число погибших при землетрясении в китайском Тибете выросло до 126 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Почтена память военного пилота Рашада Атакишиева - ФОТО

Сегодня, 18:40

Бразильская авиация поделилась кадрами извлечения данных из «черного ящика» потерпевшего крушение самолета Embraer - ФОТО

Сегодня, 18:25

Канадский политик предложил купить у США Аляску

Сегодня, 18:05

Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Сегодня, 17:56

Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по «черным ящикам» азербайджанского самолета

Сегодня, 17:31

В центре Баку на автомобиль обрушился строительный подъемник – ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Новый посол Армении вручил президенту Ирана верительные грамоты

Сегодня, 17:22

В США в отсеке шасси самолета нашли тела двух человек

Сегодня, 17:08

Некоторые военнослужащие не будут проходить обследование военно-врачебной комиссии

Сегодня, 16:49

Двое осужденных на смертную казнь отказались принимать помилование Байдена

Сегодня, 16:36

В Азербайджане установлены госпошлины за подачу заявлений, связанных с арбитражем

Сегодня, 16:24
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23