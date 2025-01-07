Бразильская авиация поделилась кадрами извлечения данных из «черного ящика» потерпевшего крушение самолета Embraer - ФОТО

Бразильские военно-воздушные силы (FAB) сообщили о завершении работ по извлечению данных из «черного ящика» самолета Embraer E190-E1, потерпевшего крушение в декабре 2024 года.

В воскресенье, 4 января, FAB объявили о завершении процесса извлечения и валидации данных с бортовых самописцев (CVFDR) самолета, зарегистрированного под номером 4K-AZ65.

Работы проводились в Лаборатории чтения и анализа данных бортовых самописцев (LABDATA) Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) в Бразилиа, столице Бразилии. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане . По предварительным данным, самолет был уничтожен российской зенитной установкой «Панцирь».

Все извлеченные данные были переданы в Комитет по расследованию авиационных происшествий Казахстана, который теперь продолжит анализ и расследование инцидента в рамках международных стандартов, установленных Приложением 13 Конвенции о международной гражданской авиации.

Работы по извлечению данных и последующее сотрудничество между Бразилией и Казахстаном также включали участие департамента расследования авиационных происшествий Министерства транспорта Республики Казахстан. Это сотрудничество подчеркивает приверженность обеих стран обеспечению безопасности в международной авиации.

FAB также отметили, что окончательные выводы по результатам анализа данных с бортовых самописцев будут опубликованы исключительно Комитетом по расследованию авиационных происшествий Казахстана. В сообщении FAB подчеркивается важность прозрачного и совместного подхода в процессе расследования для повышения безопасности в сфере гражданской авиации.

Источник: Força Aérea Brasileira (FAB)