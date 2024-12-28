Крушение рейса Баку-Грозный: Азербайджан требует правды

Три дня прошло с крушения вблизи казахстанского города Актау самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, на борту которого находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

Ужасной авиакатастрофы, в которой потеряли жизнь 38 из них, но благодаря исключительному мастерству и мужеству пожертвовавших собой пилотов выжили 29 человек.

Известие об авиакатастрофе застало Президента Азербайджана в воздухе на пути в Санкт-Петербург для участия в традиционно проводимом в конце каждого года неформальном саммите СНГ. Находясь уже в воздушном пространстве России, глава государства развернул свой самолет обратно на родину. Еще будучи в воздухе, он дал соответствующие указания, поручил создать под руководством премьер-министра комиссию по расследованию причин аварии, командировать в Актау делегацию представителей Азербайджана, направить туда бригады азербайджанских врачей.

Приземлившись в Бакинскому аэропорту, Ильхам Алиев тут же провел совещание в связи с происшествием.

«Дело комиссии – полностью расследовать вопрос, причины и все детали аварии и информировать как меня, так и азербайджанскую общественность», - сказал на совещании Президент.

Тогда он отметил, что причины аварии пока не известны. «Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, и, конечно, общественность Азербайджана будет регулярно информироваться как о результатах работы комиссии, так и ходе уголовного дела», - подчеркнул азербайджанский лидер, выразив соболезнования родным и близким погибших и пожелав раненым скорейшего выздоровления.

Хотя результаты расследования еще не объявлены, показания свидетелей, следы на обломках фюзеляжа самолета, видео, сделанные некоторыми пассажирами в его салоне во время катастрофы, а также предварительные итоги расследования подтверждают, что борт был подбит российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) над Грозным и система связи лайнера была полностью парализована средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это реальный факт.

Известно, что в момент приближения воздушного судна к пункту назначения в Грозном отражали атаку украинских беспилотников, в связи с чем в той местности работали средства ПВО и РЭБ. По всей вероятности, на земле самолет AZAL был ошибочно распознан как очередная воздушная цель, по которой и была выпущена ракета, предположительно, из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь С1», взрыв которой повредил обшивку и хвостовую часть судна.

Иными словами, речь может идти об инциденте, произошедшем вследствие банальной ошибки людей, сидящих за пультом ПВО. Таких случаев история знает достаточно. Взять хотя бы случай 10-летней давности, когда российские же прокси в Донецке сбили по ошибке малазийский «Боинг», следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, что повлекло гибель 298 человек, находившихся на борту. В отличие от того «Боинга», сбитого в бесконтрольной зоне, самолет AZAL вероятно был подбит на территории России, в ее воздушном пространстве, так что здесь задаваться вопросом: «А кто же это сделал?» - излишне. Или неужели на территории России действует какая-то еще неподконтрольная ей сила?

Однако дальнейшие действия российской стороны вызывают больше вопросов. Ведь в первый момент после поражения судна его можно было посадить, если и не в Грозном, подвергшемся ударам беспилотников, то в аэропортах других близлежащих городов, и спасти тем самым всех находившихся на его борту людей. Но на запросы о посадке самолета, как сообщается, все российские аэропорты вблизи ответили отказом, отгоняя его от себя как назойливую муху, вынуждая экипаж самолета принять сложное решение лететь в Актау, на территорию третьей страны, аж на 800 с лишним километров от места поражения. Положение еще более усугублялось тем, что система связи была выведена из строя. В этой связи в азербайджанских и зарубежных экспертных кругах распространено мнение, что таким образом российская сторона рассчитывала на то, что подбитый самолет не сможет перелететь Каспийское море и рухнет в него, тем самым и концы в прямом смысле слова будут спрятаны в воду и узнать причины его крушения не представится возможным. То есть, по сути просто решили отправить людей умирать.

Между тем, в Азербайджане ожидают, что российское правительство найдет в себе мужество признать свою роковую роль в этом инциденте. Так же, как это сделал некогда Азербайджан, сбив российский вертолет во время 44-дневной войны, приняв его за вражеский, а затем признав свою ошибку. Хотя, в отличие от азербайджанского гражданского самолета, летевшего по расписанию в пункт назначения, тот вертолет был сбит ночью на подлете к азербайджанским позициям в зоне боевых действий с вражеской стороны, не подав никакого сигнала. Несмотря на это, Ильхам Алиев тогда честно признал ошибку, позвонил президенту РФ Владимиру Путину, извинился за инцидент, было возбуждено уголовное дело и выплачена компенсация семьям погибших российских военных. В общем, ровно противоположное тому, что мы видим в настоящее время. А видим мы, что российская пропаганда раздувает безосновательные версии, связанные со столкновением самолета со стаей птиц, взрывом какого-то баллона в салоне самолета и т.п., одним словом, делает все, чтобы скрыть правду, запутать следствие. Однако показания свидетелей и состояние самолета свидетельствуют о том, что это был все же ракетный удар. Ни один из свидетелей не упомянул в своих показаниях о каком-либо взрыве баллона внутри самолета. Да и не бывает в самолете газовых баллонов, разве что кислородный, для взрыва которого в салоне должен был быть пожар, чего не было и в помине.

Хотя потерпевший катастрофу Embraer принадлежит азербайджанской авиакомпании AZAL, среди его пассажиров, кроме граждан Азербайджана и самой России, были также граждане и других стран. Выжившие пассажиры и их родственники, так же как и близкие погибших, имеют право знать правду и добиваться справедливости.

Со своей стороны Азербайджан, будучи уверенным в правоте своей версии, полон решимости доказать это миру, используя все свои возможности и ресурсы.