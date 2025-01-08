Фейковые внуки Муслима Магомаева: В соцсетях манипулируют на имени легендарного певца - ФОТО - ВИДЕО

На официальной Facebook-странице, посвященной памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, опубликовано сообщение, в котором рассказывается о том, что в социальных сетях появилось немало лиц, выдающих себя за внука М.Магомаева.

«В последнее время мы получаем бесконечное количество ссылок на записи якобы различных «внуков» Муслима Магомаева. Начнём с того, что нечистых на руку и на душу людишек во все времена было хоть отбавляй. Особенно привлекают их личности известные, талантливые - те, кого знают и любят миллионы. Нам трудно сказать, кто первым запустил «пиар-кампанию» на громком и светлом имени Муслима Магомаева и, дабы привлечь внимание к своей никому не известной персоне, назвался его «внуком». «Фишка» сработала, и вот уже как снежный ком «благая» (а на самом деле дебильная) весть о поющем «внуке» разошлась по интернет-просторам», - отмечается в сообщении, в котором подчеркивается, что «лавры «внука» не дают покоя и другим любителям «побузеть», и «внуки» начали множиться как на 3D принтере».

В сообщении отмечается, что таким образом легко манипулируют сознанием пользователей соцсетей, и подчеркивается, что «тысячи готовы верить в любой обман и находят «сходство» там, где его нет»: «Просто чушь какая-то. Люди, очнитесь! Запомните сами и разъясните другим. У Муслима Магомаева один внук. Он не поёт. Не поет! Вы не встретите его ни в соцсетях, ни в YouTube, ни в каком-либо другом публичном месте. Пришло время, ну хотя бы ради памяти Муслима Магомаева, ради его семьи, оставить в покое человека, который выбрал непубличный образ жизни. Это его полное право. А наша обязанность уважать этот выбор».

Также в сообщении призывается не вестись на фейковых родственников и помогать разоблачать их.

Напомним, что в 2018 году выпуск программы Первого российского канала «Сегодня вечером» был посвящен жизни и творчеству Муслима Магомаева – именно тогда впервые интервью СМИ дал единственный внук легендарного артиста Аллен, проживающий с родителями в США.

На фото Аллен вместе с родителями Мариной Магомаевой и Александром Козловским

Исполнитель Владимир Кулишов, представляющийся в YouTube как «внук Магомаева», записал видео, в котором высказался на данную тему, отметив следующее: «Дорогие люди, вас самих не пугает то, что вас волнуют внуки Магомаева, брат Шамана, прочие родственные какие-то связи? Может, мне следовало назваться сразу племянником Дональда Трампа? Или кто у нас сейчас знаменитая личность самая? Если бы мне действительно нужны были миллионы просмотров, я бы так и сделал, наверное. Вы понимаете, что имя, псевдоним, так называемый внук Магомаева - это своего рода метафора. Как хотите называйте, там, «Магомаев по скидке». Меня люди называли на выступлениях так, там, «второй Магомаев», «ты прям внук Магомаева».

По словам В.Кулишова, люди видят то, что хотят видеть: «Мне 5-10 человек говорят, что ты мошенник, ты на Магомаеве зарабатываешь, ты хочешь наследство его, ты на его имени взлетаешь, просмотры делаешь. А 200 человек говорят, прекрасно, парень, продолжай свою работу, ты молодец, мы будем тебя слушать. То есть, вы сами расставляете приоритеты, и я совершенно не виноват в том, что вы выбираете для себя главным. Осознайте, чему вы придаёте значение. Творчеству артистов или сплетням и слухам. «Внук Магомаева» - это метафора для привлечения внимания. Вот вам вся правда, всё, и никакого наследства не нужно, ничего этого не надо. Что вы там понапридумывали?»

Также на официальной Facebook-странице, посвященной памяти Муслима Магомаева, рассказали о том, что со страницей «связался молодой человек, певец, который и знать не знал, и ведать не ведал, что кто-то решил сыграть с ним злую шутку и запустил в соцсети его запись, приписав «Внук...»: «Это видео стало виральным, к сожалению. Кто и зачем это сделал, трудно сказать. У талантов часто бывают завистники. А, может, этот «кто-то» просто не подумал, что оказывает молодому таланту медвежью услугу. А зря».

Этим певцом оказался выпускник Бакинской музыкальной академии Урфан Джафаров, чьим педагогом является народная артистка Хураман Гасымова: «Побеседовав с Урфаном и его семьей, мы поняли, насколько они шокированы и расстроены от того, что произошло. А также услышали очень много искренних, взволнованных и восторженных слов в адрес Муслима Магомаева. И подлинное сожаление о том, что кто-то поступил так недостойно. Урфан обязательно подготовит свой пост, в котором расскажет обо всём сам. Нам осталось только добавить - помогать настоящим талантам нужно, но не нужно так «помогать». Это им только навредит. И в данном конкретном случае уже навредило».

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