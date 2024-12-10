 EMIN выпустил альбом памяти Муслима Магомаева: «Благодаря ему я понял, что хочу петь» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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EMIN выпустил альбом памяти Муслима Магомаева: «Благодаря ему я понял, что хочу петь» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:20 - Сегодня
EMIN выпустил альбом памяти Муслима Магомаева: «Благодаря ему я понял, что хочу петь» - ВИДЕО

Накануне своего 45-летнего юбилея народный артист Азербайджана EMIN представляет альбом «Верни мне музыку» с песнями человека и артиста, навсегда оставившего след в его судьбе, - легендарного Муслима Магомаева.

В альбом вошли 16 известных и всеми любимых песен. Заглавная «Верни мне музыку», танцевальные «Королева красоты» и «Лучший город Земли», проникновенные «С рождения до вечности», «Благодарю тебя», «Нам не жить друг без друга», легендарные «Луч солнца золотого», «Синяя вечность» и многие другие. Каждая композиция - в свежем звучании, но с абсолютной атмосферой и аутентичностью эпохи Муслима Магомаева, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу EMIN’а.

«Муслим Магомаев не только сформировал мой музыкальный вкус, но и мою настоящую любовь к музыке. Благодаря ему я понял, что хочу петь. Хочу, чтобы музыкой была наполнена моя жизнь. Кто бы мог подумать, что когда-то я, маленький мальчик, с трепетом внимавший каждому слову Великого маэстро на семейных вечерах, выпущу сегодня альбом с его песнями!» - делится EMIN.

Народная артистка СССР, народная артистка Азербайджана Тамара Синявская радушно поддержала идею записать альбом, посвященный супругу, Муслиму Магомаеву: «Поздравляю с замечательной, очень профессиональной и душевной работой в твоей насыщенной музыкой жизни! Спасибо за добрую Память, Любовь и Почтение к музыкальному наследию Муслима Магомаева! Ты большой Молодец! Все на высочайшем уровне. В добрый путь».

Автор идеи и исполнитель - Эмин Агаларов, продюсер - Константин Ноников. Альбом создан при участии музыкантов из разных стран – он доступен на всех электронных музыкальных платформах по ссылке.

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