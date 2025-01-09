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Врач, отмечавшая свой день рождения во время операции, отстранена от работы - ОБНОВЛЕНО

Теймур Максутов17:13 - Сегодня
Врач, отмечавшая свой день рождения во время операции, отстранена от работы - ОБНОВЛЕНО

Акушер-гинеколог German Hospital Ляман Алиева, отмечавшая вместе с коллегами свой день рождения во время хирургической операции, отстранена от работы.

Об этом сообщил замдиректора медучреждения Сафтар Алиев.

По его словам, после появления в Сети данного видео руководство больницы создало комиссию из пяти человек. После расследования выяснилось, что другие сотрудники на видео – младшие медсестры.

«Они были немедленно вызваны в отдел кадров, были взяты объяснительные, им объявлен выговор. Гинеколог Ляман Алиева до полного завершения расследования отстранена от работы, то есть, после завершения расследования станет ясно, продолжим мы сотрудничество с этим врачом или нет», - сказал С.Алиев.

«Параллельно Центр аналитической экспертизы Минздрава начал внеплановую проверку нашего учреждения, сегодня мы предоставим им все документы. Они встретились с нашими сотрудниками, провели профилактические беседы, проинформировали о нарушении дисциплинарных правил. Последующее решение уже будет принимать Центр аналитической экспертизы Минздрава», - сказал замдиректора.

Источник: Oxu.az

10:05

Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения Азербайджана уже начал проверку в связи с фактом.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в ЦАЭ.

«Вопрос будет тщательно расследован. После завершения проверки будет предоставлена подробная информация о результатах», - говорится в информации.

Хирург-гинеколог Ляман Алиева получила необычное поздравление прямо в операционной. Соответствующие кадры вызвали неоднозначную реакцию у пользователей Сети.

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