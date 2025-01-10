«Boş bəhanələr»: Ройа сняла очередной клип в Стамбуле – ВИДЕО

На официальном YouTube канале народной артистки Ройи Айхан презентован видеоклип на песню «Boş bəhanələr» (музыка Арифа Нейматова, слова Али Тюркоглу).

Песня и клип «Boş bəhanələr» стали первым музыкальным проектом народной артистки в 2025 году – видео было снято в Стамбуле известным турецким режиссером Халилом Гезелем, сотрудничающим с топовыми турецкими артистами. Отметим, что практически все клипы за последние годы Ройа снимает именно в сотрудничестве с турецкими режиссерами в Стамбуле.

Новая лирическая композиция уже доступна на всех электронных музыкальных платформах по ссылке.

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