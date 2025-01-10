Вблизи «Keşlə bazarı» снесут дома: Жители выражают недовольство – ВИДЕО

Помимо торгового центра, известного как «Keşlə bazarı», планируется также снос частных домов в этом районе.

По словам жителей, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана уже начало ряд мероприятий в этом направлении, об этом рассказывается в новостном сюжете Baku TV.

«В этой зоне планируется снос 18 домов. Проведены замеры, но не говорят, сколько заплатят за каждый квадратный метр. В этих зданиях стоимость одного квадратного метра минимум 3500 манатов. Жителям должна быть выплачена компенсация в соответствии с этим», - выразил недовольство один из жителей.

Другая жительница заявила, что не намерена покидать свой дом, даже если его будет сносить бульдозер, в случае, если не получит как минимум 3000 манатов за квадратный метр.

«Если компенсация, выплаченная гражданам, их не устраивает, они могут обратиться в суд или к оценочным компаниям для определения точной рыночной стоимости их имущества», - заявляет эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев.

Отметим, что работы по сносу проводятся в связи со строительством нового автомобильного пути, который проходит вдоль улицы Гасана Алиева и проспекта Зия Бунъядова, до станции метро «Koroğlu».

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