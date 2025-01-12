Аэропорт Пулково открыли на прием и выпуск самолетов - ОБНОВЛЕНО

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге открыт на прием и выпуск самолетов после временного закрытия из-за снегопада.

Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

"Аэропорт Пулково открыт на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. По информации аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Аэропорт Петербурга приступает к обслуживанию рейсов.

10:15

Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку воздушных судов из-за сложных метеоусловий.

Об этом сообщили в Telegram-канале авиагавани.

«Уважаемые пассажиры! Пулково работает в сложных метеоусловиях. На текущий момент для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов», — говорится в сообщении.

Представители авиагавани отметили, что аэропорт возобновит работу, предварительно, после 9:15 мск.

Пассажирам напомнили, что они могут уточнить статус своего рейса на сайте аэродрома или у авиакомпаний.