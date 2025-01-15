Мать погибшего пилота Александра Кальянинова: «Мамы без ребенка не живут, а существуют…» - ФОТО

Мать погибшего в результате крушения самолета AZAL пилота Александра Кальянинова Елена Кальянинова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook архивный снимок с сыном, который прокомментировала трогательными строками.

«Мой сын - моя боль

Воспоминания нахлынули опять, они теперь так часто посещают,

Они ее поддерживать могли, но тут же ее душу разрывали,

Ведь мамы без ребенка не живут, они лишь в этом мире существуют», - пишет Е.Кальянинова

Напомним, что 29 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении погибшим членам экипажа самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау, звания Национального героя Азербайджана - звание Национального героя Азербайджана присвоено Кшнякину Игорю Ивановичу (посмертно), Кальянинову Александру Георгиевичу (посмертно) и Алиевой Хокюме Джалил гызы (посмертно).

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