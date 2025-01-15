В Азербайджане усилится ветер

Из-за ожидаемой ветреной погоды в некоторых регионах 16 января вечером и 17 января Национальная служба гидрометеорологии сделала желтое предупреждение.

Западный ветер будет дуть в Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Джебраиле, Губатлы, Дашкесане, Гядабее, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Гёйгёле, Газахе, Шамкире, Товузе, Агстафе, Мингячевире и Барде, с ожидаемой скоростью от 13,9 до 20,7 м/с в соответствии с желтым предупреждением.

Читайте по теме:

Погода на четверг: В Баку возможны дожди