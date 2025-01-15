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Первое издание «Гарри Поттера», едва не оказавшееся в мусорке, могут продать за 40 тысяч фунтов – ФОТО

Феликс Вишневецкий11:40 - Сегодня
Первое издание «Гарри Поттера», едва не оказавшееся в мусорке, могут продать за 40 тысяч фунтов – ФОТО

Редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», которое едва не было выброшено, может быть продано за сумму до 40,000 фунтов (около 83 тысяч манатов).

Ошибки в тексте помогли аукционисту определить, что это один из 500 экземпляров, выпущенных в первом тираже книги, сообщает 1news.az со ссылкой на BBC.

Управляющий аукционом NLB Auctions Даниэль Пирс обнаружил книгу среди вещей покойного мужчины из Бриксема: «Это наша крупнейшая находка. Семья в восторге, они совершенно не ожидали этого. Для них эти деньги будут очень важны, а книга пролежала на полке 20 лет».

Д.Пирс уточнил, что книга была найдена сверху на стопке вещей, предназначенных для выброса.

По словам управляющего аукционом, из первого тиража 200 экземпляров были отправлены в книжные магазины, а 300 - в публичные библиотеки. «Это один из 300 экземпляров. Так как это библиотечное издание, оно в отличном состоянии, учитывая возраст. Обычно такие книги приходят в плохом состоянии с поврежденными обложками, но эта в прекрасном виде», - подчеркивает Даниэль Пирс.

Ошибки в тексте сыграли ключевую роль в идентификации книги. На первой странице был виден карандашный след с ценой «£2»; кроме того, на обложке была ошибка в слове «philosopher's», где не хватает буквы «o».

Даниэль Пирс отмечает, что подобное издание в аналогичном состоянии было продано в ноябре за 42,000 фунтов (более 87 тыс. манатов) с учетом комиссий: «Такие книги все еще встречаются. Я считаю, что это одно из самых дорогих современных первых изданий, которое можно найти на рынке».

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