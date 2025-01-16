 Бакинский центр здоровья о смерти Чимназ Султановой: «Она потребовала соблюдения конфиденциальности…» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Бакинский центр здоровья о смерти Чимназ Султановой: «Она потребовала соблюдения конфиденциальности…»

Феликс Вишневецкий16:14 - Сегодня
Бакинский центр здоровья о смерти Чимназ Султановой: «Она потребовала соблюдения конфиденциальности…»

Ранее в СМИ прошла информация о том, что родственник умершей 15 января Чимназ Султановой заявил, что актриса стала жертвой врачебной ошибки.

Сообщалось, что Ч.Султановой была сделана ошибочная операция на кишечнике в Бакинском центре здоровья.

В Бакинском центре здоровья отреагировали на публикации в СМИ и сделали официальное заявление, связанное с Чимназ Султановой, в котором говорится, что актриса неоднократно получала медицинские услуги в Бакинском центре здоровья с 2021 года (в течение 4 лет) - в общей сложности шесть раз.

Подчеркивается, что она проходила стационарное хирургическое лечение в марте и июле 2021 года, июле 2023 года, а также в апреле, октябре и ноябре 2024 года: «При первом обращении была госпитализирована с диагнозом кишечная непроходимость, вызванная крупным новообразованием брюшной полости. Была проведена операция по удалению крупного новообразования и устранению кишечной непроходимости. Патоморфологическое исследование подтвердило диагноз «лейомиосаркома».

В Бакинском центре здоровья заявляют, что Ч.Султанова была выписана в удовлетворительном состоянии и направлена под наблюдение онколога и затем прошла курс лучевой терапии в Центре онкологии: «В последующие периоды обращалась с метастазами того же заболевания в различные органы брюшной полости, кишечной непроходимостью и симптомами острого живота, после чего ей проводились хирургические вмешательства. После каждой операции пациентка направлялась под наблюдение онколога. После второй операции также прошла курс химиотерапии».

Отмечается, что при последнем обращении Чимназ Султанова была госпитализирована для стационарного хирургического лечения с диагнозом «Лейомиосаркома мезентериальной ткани подвздошной кишки Grade IV, полностью обтурирующая кишечный просвет и вызывающая кишечную непроходимость, метастазы в печень, мочевой пузырь, прямую кишку, мезентериальную ткань тонкого кишечника и брюшину»: «После операции пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии. В последние дни в нашу клинику не обращалась. Она потребовала соблюдения конфиденциальности в отношении себя и своего заболевания. Мы готовы к проведению официального расследования и соответствующей экспертизы».

Читайте по теме:

Скончалась актриса Чимназ Султанова

Похоронена актриса Чимназ Султанова - ФОТО - ВИДЕО​​​​​​​

Поделиться:
619

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку до 9° тепла

Мнение

Уроки истории. Признание Кочаряна и армянские мечты о «новом» Эльчибее

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

Общество

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии

В Азербайджане два брата скончались в один день

Бакинский центр здоровья о смерти Чимназ Султановой: «Она потребовала соблюдения конфиденциальности…»

Уровень Каспия снизился почти на 2 метра: эксперты бьют тревогу

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

TƏBIB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в квартире в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ляман Алиева заявила о заказной кампании против нее: «Сделали это намеренно»

Арестован тиктокер по прозвищу «Хозяин»

Врач, отмечавшая свой день рождения во время операции, отстранена от работы - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Грузии

Сегодня, 16:37

В Азербайджане два брата скончались в один день

Сегодня, 16:33

Бакинский центр здоровья о смерти Чимназ Султановой: «Она потребовала соблюдения конфиденциальности…»

Сегодня, 16:14

Захарова назвала недоумением реакцию Армении на слова о Зангезурском коридоре

Сегодня, 16:04

Уровень Каспия снизился почти на 2 метра: эксперты бьют тревогу

Сегодня, 16:01

КСИР считает возможным срыв соглашения между Израилем и «Хамасом»

Сегодня, 16:00

Подписан Меморандум между Министерством экономики и Службой государственных доходов Латвии - ФОТО

Сегодня, 15:50

Ограбление в бакинском ресторане засняла камера наблюдения – ВИДЕО

Сегодня, 15:36

В Баку женщина с детьми сбежала от мужа, принуждавшего ее к попрошайничеству - ФОТО

Сегодня, 15:33

Похоронена актриса Чимназ Султанова - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

Первый зарубежный визит: Вслед на главой МИД в Баку едет и премьер-министр Грузии

Сегодня, 15:06

Азербайджан рассматривает перспективы стратегического сотрудничества с Franklin Templeton

Сегодня, 15:05

Пашинян о проблемах армянской армии: Лелеяние мальчиков в детстве мешает службе

Сегодня, 15:01

Мошенники пытались обмануть Илькина Гасани под предлогом сбора средств для Азера Бахшалиева – ВИДЕО

Сегодня, 14:56

Парламент Болгарии избрал нового премьера

Сегодня, 14:27

Новые назначения в Региональном колледже Гянджинского госуниверситета

Сегодня, 14:22

Чимназ Султанова стала жертвой врачебной ошибки? - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:15

Агентство продбезопасности: Азербайджан временно запретил импорт продукции животноводства из 4 стран

Сегодня, 14:06

Афаг Масуд присуждена персональная пенсия Президента Азербайджана

Сегодня, 14:03

В Азербайджане утверждена «Концепция цифрового развития»

Сегодня, 14:01
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23