Бакинский центр здоровья о смерти Чимназ Султановой: «Она потребовала соблюдения конфиденциальности…»

Ранее в СМИ прошла информация о том, что родственник умершей 15 января Чимназ Султановой заявил, что актриса стала жертвой врачебной ошибки.

Сообщалось, что Ч.Султановой была сделана ошибочная операция на кишечнике в Бакинском центре здоровья.

В Бакинском центре здоровья отреагировали на публикации в СМИ и сделали официальное заявление, связанное с Чимназ Султановой, в котором говорится, что актриса неоднократно получала медицинские услуги в Бакинском центре здоровья с 2021 года (в течение 4 лет) - в общей сложности шесть раз.

Подчеркивается, что она проходила стационарное хирургическое лечение в марте и июле 2021 года, июле 2023 года, а также в апреле, октябре и ноябре 2024 года: «При первом обращении была госпитализирована с диагнозом кишечная непроходимость, вызванная крупным новообразованием брюшной полости. Была проведена операция по удалению крупного новообразования и устранению кишечной непроходимости. Патоморфологическое исследование подтвердило диагноз «лейомиосаркома».

В Бакинском центре здоровья заявляют, что Ч.Султанова была выписана в удовлетворительном состоянии и направлена под наблюдение онколога и затем прошла курс лучевой терапии в Центре онкологии: «В последующие периоды обращалась с метастазами того же заболевания в различные органы брюшной полости, кишечной непроходимостью и симптомами острого живота, после чего ей проводились хирургические вмешательства. После каждой операции пациентка направлялась под наблюдение онколога. После второй операции также прошла курс химиотерапии».

Отмечается, что при последнем обращении Чимназ Султанова была госпитализирована для стационарного хирургического лечения с диагнозом «Лейомиосаркома мезентериальной ткани подвздошной кишки Grade IV, полностью обтурирующая кишечный просвет и вызывающая кишечную непроходимость, метастазы в печень, мочевой пузырь, прямую кишку, мезентериальную ткань тонкого кишечника и брюшину»: «После операции пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии. В последние дни в нашу клинику не обращалась. Она потребовала соблюдения конфиденциальности в отношении себя и своего заболевания. Мы готовы к проведению официального расследования и соответствующей экспертизы».

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