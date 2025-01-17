HammAli посвятил трогательную песню жене: «Мое признание в любви» - ВИДЕО
Участник рэп-дуэта «HammAli & Navai» Александр Алиев (HammAli) презентовал лирическую композицию, посвященную супруге Эмили.
Трек под названием «Песня для жены» рэпер назвал своим признанием в любви и отметил у себя на странице в социальной сети Instagram следующее: «Я пел эту песню для Эмили в день нашей свадьбы. Теперь у меня есть возможность поделиться с вами прекрасной частью нашей истории. Приятного прослушивания».
Свой комментарий к премьере песни HammAli завершил словами: «Дорогая жена, люблю тебя. Твой муж».
Напомним, что HammAli распрощался с холостяцкой жизнью в сентябре 2024 года - свадьба рэпера и его избранницы по имени Эмилия прошла в городе Сочи с участием звездных коллег, в числе которых Navai, BahTee, Elman с супругой, Михаил Марвин и многие другие – видеокадры со свадьбы популярного артиста доступны для просмотра здесь.
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