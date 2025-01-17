Правила жизни Дэвида Линча: «Я - гений, а у каждого гения бывают свои странности»

Дэвид Линч - американский кинорежиссёр, сценарист, художник, актëр. Лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Скончался 16 января в возрасте 78 лет.

Мое собственное детство было идиллическим. Единственное, что меня в данном случае смущает, - масса психопатов утверждают то же самое.

Каждый ребенок видит вещи, которые его травмируют, и тут никто не виноват. Просто жизнь такая. Детское сознание так устроено. Наверное, оно состоит на 75% из фантазий и только на 25 из реальности.

Чаще всего я чувствую себя ребенком в возрасте от девяти до семнадцати лет, а иногда шестилетним! С тех пор тьма сгустилась. Тьма - это понимание мира, человеческой природы и моей собственной природы, слепленное в один ком грязи.

Не пытайтесь бороться с темнотой. Даже не тревожьтесь о ней. Просто зажгите свет, и темнота уйдет. Зажгите свет чистого разума, и все отрицательное исчезнет.

В глубине каждого человека плавает нечто скрытое, и мне сдается, что немногие имеют представление о своих темных сторонах. Люди обманывают себя, им кажется, что они нормальны, а вот с другими что-то не так.

Мы все – отражения того мира, в котором живем.

У каждого свой голос, определенные пристрастия, почерк. Проблема в том, чтобы тебя оставили в покое, чтобы ты смог их проявить.

Ты умираешь дважды, если предаешь себя и не делаешь то, что тебе предназначено.

У меня было много друзей, но я любил оставаться один и смотреть, как насекомые копошатся в саду.

Сахар делает меня счастливым и вдохновляет. У меня тяжелая сахарная зависимость. Я называю его «гранулированное счастье».

Предпочитаю помнить все по-своему.

Отношения - как фильмы, люди приходят и уходят. У всего есть начало, середина и конец.

Идеи ловятся на глубине. Творчество - это поток.

Мы медитируем не для того, чтобы ловить идеи. Мы просто увеличиваем пространство своего сознания и выходим свежими, полными энергии, готовыми идти и теперь уже ловить идеи.

Идеи - это вообще лучшее, что может с нами случиться.

Единственный писатель, с которым я чувствую родство, - это Кафка. Я в него действительно врубаюсь. Если бы он написал детективный сценарий, я бы охотно снял по нему кино.

С точки зрения здравого смысла, чем больше страдает художник, тем менее плодотворной становится его работа. Едва ли в таком состоянии он получит удовольствие от своего труда и вообще сумеет создать нечто стоящее.

Иногда физическая боль может прекратить душевные терзания.

Выходите за привычные рамки, исследуйте себя, свою творческую сущность и смотрите, что будет происходить.

Хорошо, когда художник знает, что такое конфликт и стресс. Это богатый источник идей. Но я убежден, что творить в состоянии стресса невозможно. Стресс подавляет творчество. Полезно понимать конфликт, но не надо жить им.

Всегда говорил, что умение снимать приходит интуитивно - ты представляешь, как это должно выглядеть, и вот уже знаешь, как и что делать.

Можно часами сидеть на стуле и призывать вдохновение, но стоит переключить внимание на другие дела, как идеи начинают всплывать в сознании сами собой. Иногда требуется лишь чуть-чуть изменить ситуацию, и все встанет на свои места.

Все больше людей смотрят кино на экране компьютера - с ужасным звуком и дрянной картинкой - и думают, что они видели фильм, но на самом деле они не видели ничего.

Невозможно предугадать, как зрители воспримут ваш фильм. Если начать об этом задумываться, если дать место сомнениям и представлять, как кино подействует на людей, надо немедленно прекращать съемки. Просто делайте то, что любите, а что будет потом - никому не ведомо.

Кино - магическое средство, которое позволяет тебе мечтать… Мечтать в темноте. Это фантастическое чувство - затеряться внутри фильма.

Я - гений, а у каждого гения бывают свои странности. Я, например, люблю смотреть на дым крематория.

Никогда никому не позволяйте влезать своими длинными пальцами в ваш замысел.

Художник пишет картину, и никто не предъявляет к нему претензий - есть только он и картина. Мне кажется, так должно быть и с режиссерами

Кинематограф - это язык. С его помощью можно говорить о больших, абстрактных вещах.

Фильм должен жить своей жизнью. Абсурдно, если режиссер вынужден использовать слова, чтобы объяснить, о чем его картина.

Режиссерская работа – это работа здравого смысла.

Все мы обладаем одинаковыми инструментами: у нас есть камера, пленка, мир и актеры. Однако складывает мозаику каждый по-разному.

Не важно, где начинается ваш путь, в конце вас все равно ждет беда, если вы выбираете себе не того попутчика.

Было бы хорошо, если бы у каждого человека на земле было место, где он чувствовал бы себя хорошо просто потому, что он там.

Мы все стремимся к балансу, я думаю. Вот конечная цель. А это непростая штука, знаете ли, - идеальное равновесие. Я думаю, когда его достигаешь, чувствуешь что-то вроде эйфории. Иногда вещи валятся друг на друга, и в этом тоже присутствует некое равновесие, но скоротечное.

Будьте честны перед собой. Пусть звучит ваш собственный голос. Не позволяйте никому манипулировать вами. Не отказывайтесь от хорошей идеи, но и не принимайте плохую. Медитируйте.

Всегда можно сбежать из действительность внутрь своего сознания и проскользнуть в совершенно иной мир.

Настоящее счастье сокрыто внутри.

Деньги забавная вещь. Весь смысл денег в том, чтобы чувствовать себя свободным, однако сейчас у меня есть деньги, но я никогда не чувствовал себя свободным. Это самое странное.

Я научился проигрывать. В каком-то смысле проигрыш – прекрасная вещь, потому что, когда пыль оседает, больше некуда двигаться, кроме как вверх – это и есть свобода. Терять больше нечего, но можно приобрести. Ты на дне, и все знают, что ты растоптан, а ты просто говоришь: «Ну ладно» и продолжаешь.

Смотрю на мир и повсюду вижу абсурд. Люди непрестанно делают странные вещи, до такой степени странные, что мы умудряемся их не замечать. Поэтому я люблю кофейни - там все на виду.

Можно жить в полной гармонии с собой, если оставаться верным всему, что любишь.

Жизнь должна быть прекрасной, она просто обязана быть ослепительно яркой.

Смерть пугает меня тем, что это слишком большая перемена. Но старение мне интересно.

Думаю, все происходит так, как должно быть. Когда вы стареете, то невольно вспоминаете, как все было в ваше время, и сравниваете с нынешним положением вещей. Вы даже не пытаетесь что-то объяснять молодежи, потому что им плевать. Жизнь продолжается.

В создании материала использовались интервью Дэвида Линча различным изданиям в разные годы.

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