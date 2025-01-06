Правила жизни Азера Бахшалиева: «Не хочу умирать рано, никто этого не хочет…»

Азер Бахшалиев, азербайджанский актер, наиболее известный по образу Аксакала в проекте Bozbash Pictures, 39 лет; скончался в Баку 5 января.

Говорят, что друзей много не бывает. У человека может быть один друг, два друга. Я никогда этого не понимал, потому что у меня друзей много. На самом деле много. То есть, я не могу сказать: «Да, у меня ровно 10 друзей», но и выделить кого-то одного, кто ближе всех, у меня тоже не получается.

К каждому своему другу я отношусь по-особенному, как-то по-своему, и очень их ценю. Принял их такими, какие они есть - с их хорошими и плохими чертами характера. Но каким другом являюсь я? Думаю, об этом лучше судить им.

То, что делает человека человеком, - это его мышление. В отличие от всех остальных, человек принимает решения, руководствуясь своими мыслями, и это его главное отличие.

У человека не только инстинкты, но и чувства - есть чувство сострадания, злость, эмоции. Мне кажется, что человек раскрывается, когда он злится. Бывают люди, которые действуют, не думая. Не говорю, что это не по-человечески, но то, что отличает человека, - это его мыслительный процесс. То есть, если человек действует, обдумав свои шаги, то он отличается от всех остальных существ, которые живут по инстинкту.

Любовь - это многогранное чувство. У меня, например, есть любовь к работе, есть любовь к семье, есть любовь к друзьям. Это чувство, которое может быть в глубине души, в самом сердце.

Бывает, что разум оказывается сильнее сердца. Это, наверное, конфликт разума и сердца. Следовать любви и не замечать ничего вокруг тоже неправильно. Но и действовать исключительно разумом, лишив себя этого чувства, тоже неверно.

Если удастся сохранить этот баланс, то настоящая любовь - это именно это. Когда ты думаешь разумом, не теряя своей сути, и не уходишь только за чувством любви, как бы не разрушая себя. Разум и сердце не должны противостоять друг другу.

Женщина и мужчина могут проявлять силу в зависимости от ситуации. Есть такие ситуации, когда мужчина сильнее и наоборот. Порой какая-то трагедия может сломить мужчину. Я много раз наблюдал, как сильные люди, потеряв близкого или оказавшись в какой-то необычной ситуации, замыкаются в себе и ломаются. Но женщины в подобных ситуациях ощущают себя сильнее. Поэтому я не могу сказать, что мужчина сильнее женщины. Человек сильный - и не имеет значения, мужчина это или женщина, нужно быть сильным человеком.

У меня есть кумиры среди зарубежных актёров, например, Энтони Хопкинс, мне очень нравится его творчество. Почти все его фильмы я смотрел. Если говорить о кумире, то, наверное, я имею в виду его. Есть люди, которые меня интересуют, за которыми я слежу. Но кумир для меня - это нечто особенное. Кумир - это когда ты не хочешь быть точной копией этого человека, но тебе нравятся определённые его черты, и ты хочешь, чтобы эти черты были в тебе. Кумир для меня - это что-то такое, и именно поэтому мне так нравится спокойствие Энтони Хопкинса, его разнообразные образы как актёра, его способность легко перевоплощаться.

Не следует бояться смерти, потому что смерть может прийти в такой момент, когда ты даже не осознаешь этого страха. Ты не знаешь, когда это произойдёт, что с тобой будет. Смерть может прийти в тот момент, когда ты её совсем не ожидаешь. Ты не думал о ней, не ощущал страха, не думал, что это может быть именно сейчас, что смерть может настигнуть тебя в этот момент. Такие вещи не происходят по плану.

Смерть произойдёт с каждым, рано или поздно, и мне кажется, что это нужно принять таким, какое оно есть. Как человек болеет, просыпается, ложится спать, любит, ходит на работу. То есть, в какой-то день всё это закончится, мы все это знаем. Даже если ты боишься этого или не боишься, это всё равно произойдёт. Поэтому я принимаю это как нечто нормальное и не сказал бы, что боюсь, нет.

Не хочу умирать рано, никто не хочет этого. Но это судьба. Смотришь, и вот здоровый человек в какой-то момент, без всякой причины, приходит к концу своей жизни, теряет её в какой-то аварии, и никто не мог бы этого предсказать. Там нет места для страха. И те, кто боится смерти...

Люди, которые боятся смерти, вероятно, те, кто не жил правильной жизнью. Некоторые люди закрывают глаза на свои поступки, говоря: «Я такой, я это делаю, для меня это правильно». Но в глубине души он знает, что, возможно, не сделал чего-то важного или поступил неправильно, говоря себе «я не поступил так, как следовало бы…». Если таких вещей нет, то почему бояться смерти?

Грех не бывает большой или маленькой тяжести. По моему мнению, грех - это грех. Неважно, совершаешь ли ты маленький грех или большой - это всё равно грех. Грех не делится на большой и маленький, по моему мнению. Если у тебя есть грех, значит, ты грешен.

Не доволен тем местом, где нахожусь, потому что, если ты доволен тем местом, где находишься, ты останешься там. Если ты доволен собой, своим положением и тем, что делаешь, то это уже как бы конец пути. В общем, быть довольным собой - это, возможно, не совсем правильная вещь.

Если ты не чувствуешь своей силы и довольствуешься тем местом, где находишься, это тебя остановит, и ты не сможешь двигаться дальше, останешься на том месте. Поэтому даже если ты сделал свою лучшую и самую высоко оцененную работу, всё равно нужно оставаться недовольным собой.

Человек должен стремиться к совершенству, даже если его работа признана лучшей и высоко оценена. Это означает, что не стоит довольствоваться достигнутым. Когда человек недоволен собой, это побуждает его стремиться к улучшению, делать свою работу ещё лучше. Нет такого «хорошего», которое не могло бы стать ещё лучше, и нет такого «плохого», которое не могло бы быть хуже. Поэтому, если ты считаешь, что всё сделал хорошо, это не повод останавливаться — нужно стремиться к лучшему.

Некоторые достижения и успехи бывают такими, что, мне кажется, человек, достигая их, может не осознавать их значимость или даже быть недоволен.

Когда я попадаю в незнакомую среду, я быстро адаптируюсь, не стесняюсь в компании незнакомых людей, могу начать разговор, могу говорить на любые темы, а могу и избежать обсуждения того, что мне не хочется обсуждать.

Мне не нравится оставаться в месте, где мне некомфортно, я могу просто уйти.

Успех не всегда ощущается сразу, но позже понимаешь, что именно в тот момент ты добился успеха.

Мы не всегда воспринимаем потери как что-то плохое. Когда теряешь что-то маленькое, например, часы или немного денег, это может сильно повлиять на тебя. Потеря - это всегда нечто неприятное. Но, надеюсь, больших потерь удастся избежать. Конечно, потерять родителей - это тяжело. Многие говорят, что в момент утраты не осознаешь, насколько они важны, но, когда их нет рядом, начинаешь чувствовать их отсутствие. Наверное, это действительно большая утрата.

В потере тоже можно найти что-то полезное. Когда ты что-то теряешь, всегда есть шанс что-то приобрести взамен. Иногда потери - это неизбежность, что-то, с чем надо смириться. Бывает, что теряешь нечто важное, и это твоя вина, потому что не смог удержать то, что мог бы сохранить. Но есть такие потери, с которыми нужно просто смириться.

Мне кажется, что нет мужчины, который бы не плакал. Я не говорю о том, чтобы он лил слезы, рыдал. У женщин это проявляется больше. Они, возможно, более склонны к тому, чтобы плакать, но мужчины могут плакать в душе, ощущая боль внутри, переживая это. Необязательно, чтобы слезы катились из глаз или чтобы ты рыдал, кричал, громко плакал. Мужчины плачут, почему бы и нет? Они плачут в своем сердце. Мне кажется, что в какой-то момент жизни каждый мужчина переживал утрату, или что-то еще, что заставляло его плакать «внутри».

Счастье, вероятно, заключается в осуществлении основных желаний. Но это не конец желаний. Главное - это исполнение самых желанных желаний: быть рядом с семьей и близкими, иметь возможность встретиться с друзьями в любое время. Я не верю, что счастье заключается в каких-то необычных вещах, скорее оно в простых, повседневных вещах, которые нас окружают. Просто человек не осознает счастья, когда он его испытывает. Но как только он теряет это счастье, он понимает и говорит себе: «Вот, я был счастлив». Думаю, именно это ощущение и есть счастье. В повседневной жизни мы счастливы, но часто не замечаем этого…

В создании материала использовалось интервью А.Бахшалиева YouTube каналу Absheron Group

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