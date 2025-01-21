Айдан Салахова работает над памятником легендам советского и российского кино - ФОТО

Новый выпуск программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» был посвящён тайнам звездных могил.

В ходе эфира представитель камнеобрабатывающего комбината Алексей Клячин сообщил, что художница и скульптор Айдан Салахова работает над созданием памятника выдающимся деятелям советского и российского кино - Инне Чуриковой и Глебу Панфилову.

«Проект еще не утвержден, работаем вместе со знаменитым скульптором Айдан Салаховой», - заявил в эфире программы «Малахов» А.Клячин, не раскрыв каких-либо подробностей о том, как будет выглядеть будущий памятник.

Инна Чурикова - легенда советского и российского театра и кино, заслужившая признание своими яркими, глубоко драматичными ролями. Среди её самых известных работ - «В огне брода нет», «Начало», «Военно-полевой роман» и «Ширли-мырли».

Глеб Панфилов — выдающийся режиссёр, автор картин «Начало», «Прошу слова», «Мать» и «Романовы.

Венценосная семья». В своих фильмах он поднимал острые темы и создавал сложные, многогранные образы, а супруга Инна Чурикова стала его музой и исполнительницей главных ролей в большинстве его работ.

На фото Инна Чурикова и Глеб Панфилов

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова