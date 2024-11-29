​​​​​​​В Сети появились редкие кадры из семейного архива Таира Салахова - ФОТО

Художница и скульптор Айдан Салахова представила в социальной сети Facebook серию снимков отца - народного художника СССР, Азербайджана и России Таира Салахова - из семейного архива.

«У Таирчика сегодня день рождения! Любим и очень скучаем!»- пишет А.Салахова в комментарии к нижеприведенным снимкам.

Один из самых известных азербайджанских художников Таир Салахов родился в Баку 29 ноября 1928 года – его не стало 21 мая 2021, художник ушел из жизни в Берлине, причиной его смерти стало воспаление легких.

Произведения Таира Салахова представлены в крупнейших музеях Азербайджана, России, Украины и других государств бывшего СССР, хранятся во многих музейных и частных собраниях мира. С 1950-х годов он являлся постоянным участником крупных республиканских, всесоюзных и международных художественных смотров. Его персональные выставки неоднократно проводились в Баку и Москве, а также во многих странах мира.

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