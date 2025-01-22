Jony о будущей жене: «Семь детей сделают меня счастливым» - ФОТО - ВИДЕО

Российская версия международного женского глянцевого издания Мarie Claire впервые выпустила мужской номер, одним из героев которого стал популярный певец Jony (Джахид Гусейнли).

Певец Jony и актер Милош Бикович снялись для первых в истории российского Marie Claire мужских обложек, а также стали героями диджитал-обложек февральского номера. «Благодаря певцу Jony, олдскульные взгляды на измены, искренность намерений и роль в семье становятся весьма привлекательными», - пишет о покорившем страны СНГ исполнителе Marie Claire.

Самые интересные моменты интервью Jony российскому глянцевому изданию читайте далее.

О современных женщинах

Женщин невозможно понять, за все время существования человечества никто их так до конца и не разгадал.

Современные девушки мне видятся очень целеустремленными, они сфокусированы на карьере, на личных достижениях. Это хорошо, но меня огорчает, что почти никто больше не считает почетным быть хозяйкой дома, матерью семьи. Например, больше 50% моих знакомых девушек не умеют готовить. Я не против, можно заказать доставку или самому что-то приготовить. Но если смотреть в будущее, то мне бы не хотелось, чтобы мои дети вечно ели заказанную еду. Даже самые дорогие блюда из топовых ресторанов не заменят то, что сделано дома руками мамы. Конечно, женская карьера не мешает выстраивать отношения и создавать семьи.

Просто сложнее стало найти человека, нацеленного именно на строительство домашнего очага. Казалось бы, должно быть проще, потому что социальные сети и сайты знакомств расширяют круг общения.

О знакомствах

Всегда спрашиваю у новых знакомых пар: «Как вы познакомились?» Один друг пришел на концерт КВН в университете и разговорился девушкой, которая сидела рядом. На днях я их ребенка держал на руках, это же чудо! В знакомствах нет правильных и неправильных вариантов, все средства хороши. Я знаю счастливо женатых людей, которые нашли друг друга в социальных сетях или на сайтах знакомств. Или бывает, что человек все время был рядом, а ты до определенного момента даже представить не мог, что свяжешь с ним судьбу.

Всевышний нас создал парами, поэтому я знаю, что каждый найдет свою любовь. Главное верить в это, несмотря ни на что, какие бы раны ни остались от предыдущих отношений. Плохо, когда люди разочаровываются, опускают руки, не могут преодолеть внутренние страхи. Я сторонник теории, что мысль материальна, поэтому нужно всегда мыслить позитивно. Если вы не витаете в облаках, а действительно ищете свою судьбу, все придет.

Хотелось бы только подчеркнуть, что людям, которые сами не знают, чего они хотят и кого они ищут, искать будет гораздо сложнее.

О семье

Я воспитан примером бабушек и дедушек, а также моих родителей, которые уже 35 лет вместе. Они до сих пор не могут друг без друга, в разлуке постоянно по телефону общаются, переписываются, ждут встречи. Я вижу, что спустя три десятка лет их любовь не гаснет, а только укрепляется, потому что она настоящая. Меня это очень вдохновляет. Моя семья родом из Азербайджана. Нужно понимать, что во времена юности родителей даже заговорить с понравившейся незнакомой девушкой было непросто. Парень сначала просил разрешения у ее родителей, доказывал, что его намерения серьезны, что он не обманет, не обидит. Девушка же хранила свое целомудрие для мужчины, который возьмет ответственность за семью, станет ей опорой на всю жизнь. Поэтому и отношения воспринимались совершенно иначе.

Мой дедушка по маминой линии влюбился в бабушку с первого взгляда. Он повстречал ее как-то и видел только издали, подойти к незнакомке было нельзя. Но и этого хватило, чтобы потерять сердце. Дедушка написал бабушке письмо, на которое ответила ее мама. Так бабушка поставила границы, дала понять, что обходным путем у него ничего не получится. Дедушку это зацепило, ее характер, принципиальность и порядочность.

Аналогичная ситуация была и у моих родителей. Одна встреча взглядами - все, их сердца загорелись настолько, что сквозь года до сих пор поддерживают тепло нашего семейного очага. Разве эти истории не доказывают, что любовь с первого взгляда существует? Понятно, что за 35 лет семейной жизни бывали разные периоды и переживания, но родители никогда не погружали нас с братом в это. Мама не обсуждала отца с подругами, а он не обсуждал маму с друзьями. Все личное всегда оставалось и остается в стенах нашего дома. Я вижу в этом такой же залог успеха отношений, как и наличие химии между двумя людьми. Понимаю, что времена меняются, но мне жаль, что уходят традиции, на которых строились крепкие браки.

О том, что будет, если девушка, которую он выберет, не понравится родителям

Я воспитан на примере своих родителей и в меня заложены те же ценности, что помогли им построить крепкую и счастливую семью. Поэтому такой вариант развития событий невозможен. Да и мы же не машину выбираем - хочу черный цвет и красивые фары. Я не знаю, в кого влюблюсь, в ком почувствую своего человека. Но когда энергетика сходится, это сразу видно даже со стороны.

О том, насколько сложно построить семью с женщиной, которая сама может себя обеспечить

Я, опять же, за традиционный вариант. Я понимаю, что у всех есть мечты и цели, все хотят принести что-то полезное в этот мир. Моя мама всю жизнь мечтала стать психологом. Но когда в 19 лет у нее родился сын, мой старший брат, она расставила приоритеты, отложила профессиональные амбиции, посвятила себя детям, окружила нас невероятной любовью и заботой. Поскольку я в детстве часто болел, зимой она даже приезжала в школу переодевать меня после занятий лыжами. При всем при этом мама мечту не забросила, как только мы подросли, поступила в университет, выучилась на психолога и даже книгу написала о гармонии семейных отношений. Книга называется «Психология и педагогика воспитания. Как достичь гармонии в отношениях родителей и ребенка». Сейчас мама меньше практикует с тех пор, как я стал артистом, она все время рядом со мной, помогает во всем. Дизайн студии, создание сценических костюмов, работа стилиста - за что мама ни возьмется, делает все уверенно и со вкусом. Сегодня на съемке именно мама собирала для меня образы.

Я очень люблю, когда близкие рядом и мы что-то делаем вместе. Мне очень нравится итальянский менталитет, как у Адриано Челентано, который, прославившись, собрал вокруг себя не только семью, но и весь свой двор детства, даже дворника взял на работу.Так вот, я это все к чему, я определенно не против, чтобы девушки строили карьеру. Но когда дело касается вашей семьи и ее развития, я считаю, что все остальное уходит на второй план. Как минимум, на какой-то срок.

О детях

Для меня продолжение рода - один из самых важных аспектов жизни. Я мечтаю о многодетной семье, хотя обстоятельства могут сложиться по-разному. Если моя любимая женщина не захочет или не сможет иметь много детей, это не решит судьбу отношений. Ребенок - чудо Всевышнего, его подарок, поэтому даже один сделает меня счастливым. Ну а семь тем более!

О самом принципиальном в отношениях между мужчиной и женщиной

Гармония и доверие. Когда ты ни на секунду не сомневаешься в ней, она в тебе, а посторонние не могут настроить вас друг против друга. Сделав выбор, его нужно уважать. Если ты, находясь в отношениях, способен думать о другой женщине, ты в первую очередь обманываешь себя, изменяешь себе, своему выбору. Для меня это не по-мужски. Я слышал от многих парней объяснение «физиологически хочется». Что за бред? Мужчина должен уметь держать инстинкты под контролем, мы же не животные. Особенно если он знает, что где-то там человек его ждет, доверяет, скучает по нему. Измена настолько загрязняет энергетику, что это сразу чувствуется.

Даже если она останется недосказанной, отношения с обманутой женщиной дальше не пойдут. А если даже пойдут, что в них искреннего, волшебного тогда? Так же и наоборот, не только мужчин это касается.

Мне кажется важным в любви и в дружбе находить людей с похожим мышлением, которые принимают тебя со всеми плюсами и минусами. Я считаю путь моих родителей чистым и правильным, я настроен на создание крепкой семьи, мне комфортно с теми, кто думает так же. Учебника, в котором было бы написано, как все сделать идеально, наверное, не может быть. Вариантов развития отношений очень много, мы это видим на примере знакомых, звезд, в фильмах и сериалах. Бывает любовь слепая, когда ты никого и ничего не видишь вокруг, идешь напролом, забываешь учебу, работу, друзей. Мне кажется, это и любовью сложно назвать. Страсть ни к чему не приводит, затухает и все... Есть пары, которые женятся раз и навсегда, кто-то расстается и сходится по несколько раз. Я за то, чтобы изначально заложить правила для двоих, сказать друг другу о намерениях и не спешить с другими моментами, проверить чувства. Рано или поздно я найду женщину с такими же взглядами и создам семью. Начинать исправлять мир всегда нужно с себя. Не знаю, как все обернется, но план есть, и я буду его придерживаться.