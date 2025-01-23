В одном из бакинских пабов выявлены поддельные алкогольные напитки - ФОТО

По поступившему обращению сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку в заведении «Moon Pub», расположенном по адресу: г. Баку, Сабунчинский район, ул. Р.Ахундова, д. 43.

В ходе проверки было установлено, что ресторан, принадлежащий физическому лицу Зауру Алиеву, работает без регистрации в системе продовольственной безопасности и с нарушением технических нормативных требований, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство.

Отмечается, что в заведении были выявлены поддельные алкогольные напитки. Для проведения исследований образцы были переданы в соответствующую лабораторию - расследование продолжается.

В отношении ответственного лица составлен административный протокол, принято решение о применении ограничительных мер.

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