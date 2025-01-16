В известном доме торжеств обнаружены поддельные напитки

В одном из домов торжеств в Баку были обнаружены поддельные алкогольные напитки.

Как сообщает 1news. az, информацию об этом распространило Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Проверка была проведена в доме торжеств «Бейаз», расположенном по адресу: улица Сулх, дом 4Д, в Сабунчинском районе столицы.

В ходе проверки были выявлены нарушения нормативных требований в сфере безопасности продуктов питания. В заведении, не имеющем выписки из реестра безопасности продуктов питания, был выявлен факт продажи 62 бутылок (по 700 мл) премиум-водки "Organic" с признаками подделки.

На этих продуктах не была проведена полная маркировка в соответствии с законодательством.

Пробы выявленных не соответствующих стандартам продуктов были взяты для проверки в лабораторию. Сотрудники агентства пресекли продажу фальсифицированных и непригодных для использования товаров, изъяв их из оборота.

В связи с фактом были приняты соответствующие меры, расследование продолжается.