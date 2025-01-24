Пережившая атаку ХАМАС на фестиваль Nova певица представит Израиль на «Евровидении-2025»

Израиль определился со своим представителем на 69-м конкурсе «Евровидение» – им стала Юваль Рафаэль, победительница шоу The Rising Star (HaKokhav HaBa).

Финал конкурса состоялся в среду, 22 января, где за победу боролись четыре участника - по итогам голосования судей и зрителей Юваль завоевала главный приз и билет в швейцарский Базель, где в мае пройдет международный песенный конкурс «Евровидение 2025».

«Я не могу описать, насколько я взволнована и готова! Спасибо за это огромное доверие и честь представлять мою страну на большой сцене «Евровидения» в Швейцарии», – цитирует Eurovision.tv Ю.Рафаэль.

О том, какую песню Юваль Рафаэль исполнит в Базеле, станет известно в ближайшие недели – её выберет израильский вещатель Kan.

The Jerusalem Post сообщает, что 7 октября 2023 года Ю.Рафаэль была на фестивале Nova, на который напали террористы ХАМАС - во время нападения она вместе с около 50 людьми укрывалась в бомбоубежище, расположенном рядом с местом проведения фестиваля; певица оказалась в числе 12 выживших.

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