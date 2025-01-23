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Молдова отказалась от участия в «Евровидении-2025»: Причины и последствия - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:15 - Сегодня
Молдова отказалась от участия в «Евровидении-2025»: Причины и последствия - ВИДЕО

Республика Молдова приняла решение отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2025».

Об этом 22 января сообщили директор национального телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску и глава молдавской делегации Даниэла Круду, сообщает 1news.az со ссылкой на Radio Moldova.

Отмечается, что решение было принято после тщательного анализа текущей ситуации, а также с учетом экономических, административных и творческих сложностей. Несмотря на отказ от участия, телеканал Moldova 1 продолжит транслировать в прямом эфире оба конкурсных полуфинала и финал в Базеле, чтобы зрители могли следить за «Евровидением» в полном объеме.

«Решение было непростым, но необходимым в нынешних условиях. Национальный отбор этого года выявил несколько проблем, включая снижение интереса публики и падение общего уровня песен и выступлений. Это привело к негативному восприятию как среди специалистов, так и среди зрителей, что подчеркивает необходимость значительных реформ в процессе отбора», - заявил директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.

Он отметил, что Общественный вещатель Молдовы намерен пересмотреть критерии и методологию отбора, чтобы привлечь больше талантливых артистов и обеспечить более стабильное и конкурентоспособное культурное представительство страны на международной сцене.

«Мы консультировались с экспертами в музыкальной сфере, и большинство из них выразили серьезные сомнения относительно участия Молдовы в этом году. Их мнение совпало с оценками жюри нынешнего отбора. Мы уважаем точку зрения профессионалов и общественности и осознаем необходимость принимать ответственные решения», - добавил Дурнеску.

По словам Корнелиу Дурнеску, участие в конкурсе требует значительных затрат, включая организацию национального финала, производственные расходы, продвижение артиста, поездки и проживание команды, постановку номера, техническое оснащение и другие сопутствующие расходы. Он подчеркнул, что заявленный Европейским вещательным союзом (EBU) регистрационный взнос составляет 21 486 евро (более 38 тысяч манатов), а не 176 000 евро (более 311 тысяч манатов), как утверждают некоторые источники.

«Общественный вещатель открыт для предоставления всей необходимой информации. Мы привержены принципу прозрачности, и «Евровидение» не является исключением. В то же время мы не можем допустить, чтобы общественное мнение вводилось в заблуждение ложными или предвзятыми заявлениями», — отметил Дурнеску, подчеркнув, что средства, запланированные на участие Молдовы в «Евровидении» в этом году будут перераспределены на другие проекты.

«Это решение было непростым, но мы уверяем вас, что оно тщательно проанализировано. Мы понимаем, что многие хотели бы увидеть национальный финал и выбрать песню, которая представила бы нас на международной сцене. Однако мы твердо верим, что этот шаг повысит интерес к будущим отборочным турам. Мы намерены вернуться на конкурс с новой силой, поддерживая тех, кто стремится выйти на большую сцену, и предоставляя им возможность лучше подготовиться», - заявила глава молдавской делегации на «Евровидении» Даниэла Круду.

В этом году Молдова могла бы принять участие в конкурсе «Евровидение» в 20-й раз.

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