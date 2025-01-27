Очередной аншлаг Орхана Зейналлы: Солд-аут на двухдневном концерте во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанский рэпер Орхан Зейналлы завершил свои первые сольные концерты во Дворце Гейдара Алиева - двухдневное шоу 24 и 25 января собрало полный зал, а билеты были распроданы задолго до начала.

Каждый из концертных дней стал настоящим музыкальным марафоном – зрители услышали по 30 песен, включая любимые хиты, неожиданные аранжировки и эксклюзивные номера, к примеру, совместное выступление О.Зейналлы с солистом легендарной группы «Yuxu» Джасуром Нематовым. Атмосфера в зале была потрясающей: поклонники подпевали, а сам артист заряжал энергией и эмоциями.

«Это был самый длинный и важный концерт в моей жизни», – делится впечатлениями артист, поблагодарив всех, кто поддерживал его на этом пути.

Отметим, что О.Зейналлы не раз собирал аншлаги на других концертных площадках, но на сцене Дворца Гейдара Алиева с концертной программой выступил впервые.

Особенно трогательным моментом стало обращение Орхана Зейналлы к подписчикам в социальных сетях, где рэпер опубликовал архивное видео своего первого концерта 2016 года, где присутствовало всего 400 человек.

Спустя восемь лет его выступление собрало уже 4000 зрителей, что стало знаковым событием в его карьере.

Два дня аншлагов, полный зал и нескончаемые овации – всё это стало ярким подтверждением того, что Орхан Зейналлы действительно один из самых востребованных исполнителей в своем направлении на азербайджанской сцене. Теперь его поклонники с нетерпением ждут новых музыкальных проектов и обещанных премьер, которые Орхан готовит для них в ближайшем будущем.